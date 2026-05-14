Las vuelta de las peonadas a los quirófanos sigue en el aire después de dos meses paradas

Ángel Paniagua Pérez
ÁNGEL PANIAGUA VIGO / LA VOZ

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Dos cirujanos, durante una intervención en un quirófano del Chuac, en una imagen de archivo.
Dos cirujanos, durante una intervención en un quirófano del Chuac, en una imagen de archivo. CÉSAR QUIAN

Ni esta semana ni la próxima habrá horas extras de cirugía en los hospitales. Siguiendo la estela de Galicia, la medida de presión se extiende al País Vasco, Navarra y Valencia

15 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las peonadas siguen en el aire y no hay fecha para que vuelvan, según confirman fuentes médicas de varias áreas sanitarias de Galicia. Esta semana no se han hecho horas extras de tarde en los

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