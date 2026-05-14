La Universidade de Vigo elige a la primera rectora de su historia en plena época de exámenes

Carmen García (a la izquierda) y Belén Rubio (a la derecha) se dieron un apretón de manos tras conocer que pasarán a la segunda vuelta de las elecciones. Xoán Carlos Gil

La Universidade de Vigo vivirá hoy un día histórico con la elección de la primera rectora de su historia. Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Belén Rubio (H2040) se volverán a ver las caras hoy