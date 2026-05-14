La Universidade de Vigo elige a la primera rectora de su historia en plena época de exámenes
VIGO / LA VOZ
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Carmen García Mateo, que ganó la primera vuelta con un 40 % de los votos, y Belén Rubio se enfrentan hoy en unas elecciones sin voto electrónico15 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Universidade de Vigo vivirá hoy un día histórico con la elección de la primera rectora de su historia. Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Belén Rubio (H2040) se volverán a ver las caras hoy#