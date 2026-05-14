El Poder Judicial niega a Luís Villares la suspensión de su traslado en el TSXG

Luís Villares, en una imagen de archivo en el Parlamento de Galicia cuando era diputado del partido En Marea. PACO RODRÍGUEZ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la petición realizada por el magistrado Luís Villares para suspender cautelarmente su traslado de sección dentro del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según fuentes jurídicas consultadas por La Voz. Villares pretendía que el máximo órgano de dirección de los jueces paralizase el cambio mientras no se resuelve el recurso de alzada que presentó el pasado mes de abril contra la decisión que lo separa de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG. Esa sección es la que estudia la tramitación de los parques eólicos de Galicia. Villares y una compañera, Dolores López, fueron trasladados a la sección cuarta de la misma Sala, que se encarga de cuestiones relacionadas con los tributos, las tasas portuarias y el catastro inmobiliario.

Fue la propia presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Azucena Recio, la que ordenó el traslado de Luís Villares. La presidenta justificó el cambio para «salvaguardar la imparcialidad con que funciona la sala». Esa imparcialidad había sido puesta en cuestión por el Tribunal Supremo en un asunto relacionado con el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, de manera que llegó a anular hasta tres sentencias de Villares sobre la gestión de ese hospital al haberse «vulnerado el derecho a un juez imparcial». En el año 2016, Villares dejó la judicatura para ser candidato a la Xunta de Galicia por la formación política En Marea. Fue diputado en el Parlamento gallego hasta que en el 2020 regresó a su puesto en el TSXG.

El cambio ordenado por Azucena Recio afectó también a otros tres magistrados, que fueron removidos de sus puestos. Villares y Dolores López dejaron la sección tercera, que además de los recursos sobre parques eólicos aborda asuntos de gran trascendencia social y mediática, como las autorizaciones vinculadas a las energías renovables, las minas, la industria, la innovación tecnológica y la contratación administrativa, como es el caso de las concesiones hospitalarias. Ambos magistrados van a la sección cuarta, de la que salieron otros dos jueces , que ocuparon las plazas vacantes en la tercera.

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La decisión de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también fue recurrida por Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenece Villares. Este colectivo mostró su extrañeza por el hecho de que la decisión del traslado se hubiese tomado sin consultar antes con los cuatro afectados y sin darles trámite de audiencia. «La decisión se tomó de un día para otro», aseguró un portavoz, que llama la atención por «lo inusual de un traslado forzoso de tanta envergadura», y porque «se pone en riesgo la garantía constitucional de la inamovilidad judicial», que impide apartar a un juez de los asuntos de los que está conociendo.