Los fondos Next Generation permitieron autorizar casi 800 nuevas plazas públicas en escuelas infantiles

Imagen de archivo de una escuela infantil en Ferrol JOSE PARDO

Los fondos Next Generation, aprobados y repartidos por la UE para paliar los daños de la pandemia del covid, han financiado distintos programas en los que ha participado la comunidad gallega. Uno de ellos es el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, centrado en ampliar la oferta de plazas públicas para los niños de 0 a 3 años. En Galicia eso ha supuesto autorizar desde la creación de nuevas escuelas infantiles o Puntos de Atención a la Infancia, hasta permitir ampliación de puestos mediante inicios de actividad o la aprobación de modificaciones sustanciales en centros ya en funcionamiento.

De todos esos permisos ha dado cuenta este jueves, la Consellería de Política Social e Igualdade, a través de una orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), cumpliendo con las exigencias de verificación establecidas por la Comisión Europea. En concreto, da cuenta de la creación de más de 900 nuevas plazas. De ellas, 732 corresponden a escuelas infantiles, y otras 120 a puntos de atención a la infancia, más habituales en concellos de pequeño tamaño y más centrados en la conciliación y el cuidado asistencial de los menores.

Esta ampliación de plazas financiada con fondos europeos se ha ido autorizando entre el 2021 y este pasado mes de abril del 2026. Un total de 613 se han activado autorizando la creación o construcción de nuevos centros; 254 mediante una modificación sustancial; 20 autorizando un inicio de actividades y otras15 por modificación de ese inicio de actividad.

Los nuevos puestos se reparten por un total de 29 municipios, siendo O Porriño el más beneficiado con 149 plazas, seguido de Ponteareas con 93, y Miño y Ordes con 61 cada una.