Las ayudas del programa Reencontros con Galicia podrán pedirse desde este viernes

Un grupo de participantes del programa Reencontros junto con el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, en una foto de archivo

Volver durante unos días a Galicia, reencontrarse con familiares, amigos o vecinos, ver de nuevo su tierra de origen. Es lo que los emigrantes gallegos mayores de 65 años pueden conseguir a través del programa Reencontros, auspiciado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Las ayudas para la edición de este año, que tendrá lugar en otoño, pueden pedirse desde este viernes 15 de mayo. Hay dos modalidades, una que cubre todos los gastos de desplazamiento y otra que cubre parte de los costes. En total se ofrecen 250 plazas, divididas por países de residencia y por tipo de ayuda. El plazo para solicitar participar en el programa será de un mes, hasta el 15 de junio.

La convocatoria con todos los detalles del programa Reencontros en Galicia de este 2026 se ha publicado en el DOG de este jueves. La finalidad, explican, es «facilitar ás persoas maiores galegas residentes no exterior o contacto coa realidade galega actual e o encontro cos seus familiares». Se hará a través de una estancia temporal, entre los días 7 y 17 de octubre, durante los que se alojarán en las residencias de tiempo libre que la Xunta tienen en Panxón y O Carballiño y participarán en un programa de actividades socioculturales. Además, los participantes podrán prorrogar su estancia, ya por su cuenta, durante unos quince días más.

La ayuda económica cubre los gastos de alojamiento en pensión completa y de las actividades, durante los días oficiales para todos los beneficiarios. Además, dependiendo de la modalidad, se abona también el coste total o parcial de los gastos del viaje de ida y vuelta entre sus países de residencia y Galicia. El tipo de ayuda dependerá de los ingresos de la unidad familiar. En el caso de las ayudas parciales, serán de 600 euros para quienes viajen desde América, y de 250 para quienes se desplacen desde Europa.

Existe la posibilidad de optar a una o dos plazas, según el solicitante quiera viajar solo o acompañado, y elegir entre dos fechas de regreso: el día en que finalicen las actividades previstas (17 de octubre) o quince días después. Quienes quieran participar deberán tener cumplidos los 65 años a 7 de octubre del 2026, poseer nacionalidad española, ser emigrante gallego y llevar residiendo en el exterior de manera continuada como mínimo diez años, es decir, desde el 2016.

Las 250 plazas ofertadas se dividen por países. A Argentina le corresponden un total de 85 (de las que 51 son financiadas al 100 % y otras 34 con copago); a Brasil se le asignan 33 (divididas en 20 y 13): a Cuba le corresponden 15 (todas de financiación al completo); a Uruguay, 30 (18 al 100 % y 12 de copago); a Venezuela, 25 (22 y 3); y para el resto de países de América se reservan 12 (8 y 4), mientras que para quienes residan en algún país europeo habrá 50 plazas, todas ellas con copago.