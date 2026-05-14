El accidente del Alvia en Angrois desembarca en el Tribunal Constitucional
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Audiencia inadmite el incidente de nulidad de las acusaciones y el maquinista acaba de presentar el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Es un itinerario muy incierto, pero las víctimas del Alvia y alguna otra acusación personada en el proceso judicial por el accidente de Angrois tienen claro que quieren agotar todas las vías legales para revertir#