El accidente del Alvia en Angrois desembarca en el Tribunal Constitucional

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Una sesión del juicio del Alvia
Una sesión del juicio del Alvia XOAN A. SOLER

La Audiencia inadmite el incidente de nulidad de las acusaciones y el maquinista acaba de presentar el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales

14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Es un itinerario muy incierto, pero las víctimas del Alvia y alguna otra acusación personada en el proceso judicial por el accidente de Angrois tienen claro que quieren agotar todas las vías legales para revertir

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