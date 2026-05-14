Casi 2.700 aspirantes están llamados a participar en las oposiciones para 228 plazas del servicio público gallego de prevención e extinción de incendios

Imagen de archivo de dos miembros del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de la Xunta de Galicia (SPIF). PACO RODRÍGUEZ

Un total de 2.693 aspirantes están llamados a participar en las oposiciones que se celebrarán este viernes en el recinto de la Feria Internacional de Silleda para acceder a 228 plazas de empleo público del Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais.

En concreto, las pruebas comenzarán a las 9.00 horas de la mañana para cubrir 29 plazas de la especialidad de bombero forestal jefe de brigada, a las que están convocadas 733 personas. Ya por la tarde, a partir de las 15.30 horas, será el turno de los 1.960 aspirantes convocados para 199 plazas en la especialidad de bombero forestal.

Desde la Consellería de Facenda e Administración Pública informan de que un operativo formado por aproximadamente 90 personas controlará que los procesos selectivos se desarrollen de manera correcta y con total seguridad.

Además, el recinto ferial de Silleda dispondrá también de una ambulancia, habilitada por la Administración gallega para atender cualquier incidente que se pudiera producir durante la realización de las pruebas.

Las personas que concurran a estos procesos selectivos podrán consultar toda la información relativa a las pruebas y a las medidas de seguridad en el portal corporativo de la Xunta.