Vota y opina: ¿echas en falta una mayor oferta de transporte metropolitano en Galicia?

Un autobús de la empresa Arriva a su paso por la localidad de Carballo. Ana Garcia

Cada mañana, las carreteras de entrada y salida las ciudades gallegas se inundan con riesgo constante de vehículos que tratan de entrar o salir de ellas. Las áreas urbanas de Vigo y A Coruña soportan el paso de más de 150.000 personas al día. Pese a ello, la oferta de transporte público no acompaña a una demanda cada vez mayor y todo el peso de la movilidad interurbana recae, más allá de los vehículos privados, en los autobuses autonómicos.

Sin embargo, y a pesar de que el transporte metropolitano en autobús ha crecido exponencialmente durante los últimos años, aún no alcanza para el número de viajeros diarios y demuestra la necesidad de diversificar la oferta, apostando por trenes de cercanías. Así lo entiende el Ministerio de Transportes, que ultima un estudio para implantarlos en las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo.

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