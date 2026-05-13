El PP mantiene la incógnita sobre quién relevará a Elena Candia en la Mesa del Parlamento

El PPdeG mantiene la incógnita sobre cuál será la persona que releve a Elena Candia en la Mesa del Parlamento gallego a una semana de que se celebre el pleno en el que tomará posesión el diputado que la sustituye —José Luis Novo, teniente alcalde de Rábade— y en el que se votará en urna la propuesta que haga el grupo mayoritario de la Cámara para ocupar la vicepresidencia, cargo que ostentaba la nueva alcaldesa de Lugo.

Con Miguel Santalices en la presidencia y Julio García Comesaña como secretario (puesto en el que sustituyó a Ethel Vázquez) queda por despejar esa incógnita. Una decisión que no se está cocinando en el grupo, sino en la cúpula del partido, con Alfonso Rueda a los mandos. El portavoz del partido mayoritario en O Hórreo, Alberto Pazos, declinó ayer pronunciarse sobre este asunto una vez terminada la reunión de la junta de portavoces y se remitió a inicios de la semana que viene.

Por una cuestión de paridad en la Mesa, dada su actual composición, el PPdeG elegirá a una mujer, pero no necesariamente de la provincia de Lugo, como se había apuntado en un inicio, porque la provincia de A Coruña tampoco tiene representación, dado que García Comesaña es de Pontevedra y Miguel Santalices de Ourense. Inicialmente, los focos apuntaban a las lucenses Raquel Arias o Cristina Sanz, pero ahora se dirigen también hacia A Coruña, la provincia liderada por Diego Calvo, donde ha emergido con fuerza el nombre de otra diputada como posible relevo de Elena Candia en la Mesa del Parlamento: Carmen Pomar.

Otra de las cuestiones por dilucidar es si la persona que relevará a Candia será la que ocupe la vicepresidencia o será Julio García Comesaña quien la ostente y deje la secretaría, un asunto sobre el que no se ha tomado todavía una decisión, según las fuentes consultadas. No es esta una cuestión menor, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la última legislatura de Miguel Santalices al frente de la presidencia del Parlamento del PP. Es decir, que quien ocupe ahora la vicepresidencia podría ser quien lo releve en el próximo mandato, en el supuesto de que los populares revaliden los apoyos que ostentan en la actualidad.

Las fuentes consultadas en el PPdeG revelan que todavía no se ha tomado una decisión definitiva y que acabará de adoptarse a lo largo de los próximos días.