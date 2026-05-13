La mesa de contratación de Igualdad propondrá esta semana la empresa para gestionar las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en la sede del servicio 028 Marta Fernández | EUROPAPRESS

La ministra de Igualdad confirmó este miércoles que una mesa técnica propondrá esta semana la adjudicación provisional del nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato. Preguntada sobre si su departamento ya había hecho una propuesta, Ana Redondo lo negó: «Todavía no se ha adjudicado. La mesa de contratación se reúne mañana o pasado [por el 14 o el 15 de mayo], pero nosotros por supuesto que no influimos en esa decisión. Es una decisión técnica». Una vez planteada la adjudicación provisional, se abrirá un período en el que se podrán presentar recursos.

La ministra afirmó que es la primera vez en la historia que se presentan varias empresas a la licitación, «una buena noticia». Desde el año 2009, en que comenzó a funcionar este sistema de seguimiento telemático de maltratadores, solo se presentaba una única empresa e incluso hubo contratos a los que nadie quiso optar. Redondo aseguró que la adjudicación definitiva «se producirá en tiempo y forma» y que confía «plenamente» en que los técnicos de la mesa de contratación hagan «valoraciones objetivas» y presenten una propuesta de adjudicación «a la mejor de las ofertas que hayan concurrido».

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Todo apunta a que la unión temporal de empresas (UTE) de Vodafone España y Securitas Seguridad volverá a hacerse con el contrato de las pulseras antimaltrato, renovando el servicio por hasta 111 millones de euros durante los próximos cinco años. Todo ello, pese a haber recibido una sanción por los fallos técnicos en la anterior prestación que afectó a las geolocalizaciones de las víctimas y de sus agresores durante 12 horas. La multa de Igualdad fue de 25.000 euros, después de abrir un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio.

Según los documentos consultados por Europa Press, Vodafone habría obtenido una puntuación en torno a los criterios de valoración (entre los que figuran el plan de transición o el servicio de telecomunicaciones) de 41,3 puntos, siendo el máximo 46. Orange consiguió 26,7 puntos. En cuanto a la oferta económica, la UTE de Vodafone presentó un presupuesto de 67,5 millones de euros con IVA, algo más barato que los 70,3 millones de la UTE de Orange.

Prórroga de cuatro meses

La semana pasada el Ministerio de Igualdad anunció que prorrogaba cuatro meses el actual contrato de las pulseras antimaltrato, que vencía este mes de mayo, para no suspender la prestación del servicio de seguimiento de agresores machistas. Desde el departamento de Ana Redondo explicaron que la tramitación del nuevo contrato para la gestión del servicio Cometa se interrumpió para incorporar «las mejoras necesarias en los pliegos» tras las auditorías, interna y externa, que se habían encargado por los fallos en los dispositivos.

Con este nuevo contrato, Igualdad tiene la oportunidad de blindar un sistema, el Cometa, frente a las incidencias ya detectadas en el funcionamiento de las pulseras. La ministra anunció hace unos meses las mejoras que incorporarán en los dispositivos de control a maltratadores. De hecho, la gran novedad es que dejarán de ser pulseras y se colocarán en el tobillo porque, según afirmó Ana Redondo, «son más fiables y menos manipulables».

Los cambios también afectan al suministro, mantenimiento y almacenamiento de los dispositivos. Se comprarán más ejemplares en este período, un total de 17.660, y habrá un mínimo de 2.000 disponibles para instalarlos en cualquier punto de España en menos de 24 horas. También se garantizará su sustitución en menos de un día y se exigirá la reparación de cualquier ejemplar que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. «Esto nos va a permitir cambiar aquellos dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción en tiempo récord, un máximo de 24 horas», afirmó Redondo.