Los jefes de urgencias al director xeral de Asistencia Sanitaria: «Que desprecie a los profesionales es indigno de su cargo»

En la foto las urgencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantienen los coordinadores de los servicios de urgencias hospitalarias con la dirección del Sergas. En este caso han sido los responsables del Chuac, CHUS, Virxe da Xunqueira, HULA, Monforte, Verín, Álvaro Cunqueiro, CHOP y O Salnés los que han enviado un duro comunicado al director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, por sus declaraciones del martes. Insisten en que sí se ha bloqueado la contratación de profesionales para estos servicios y remiten el correo electrónico en el que se establece que, «a formalización de calquera nomeamento temporal de facultativo especialista de área (particularmente de médico de urxencias) requerirá da súa autorización previa por parte de dirección de Recursos Humanos co informe favorable de Asistencia Sanitaria».

Reiteran además que los incentivos a la voluntariedad para otros profesionales no se trasladan a los médicos de urgencias, con jornadas obligatorias máximas de hasta 190 horas. En relación a la dotación de nuevas plazas, 149, «es un acuerdo de la anterior gerencia y el anterior conselleiro, y fueron ofertadas de manera progresiva en tres años». Los coordinadores aseguran que, «en la vida el respeto se gana con la coherencia interna diaria en las acciones que uno emprende» y recuerdan que los profesionales «a los que usted descalifica» han demostrado esa coherencia, sobradamente en la pandemia. «Que usted los ningunee y los desprecie es indigno de su cargo. Le rogamos que no vuelva a cuestionar su honorabilidad», concluyen.