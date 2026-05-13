La infrautilización del ferrocarril impide diversificar el transporte metropolitano en las áreas de Vigo y A Coruña

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de las obras en la estación de A Coruña
Imagen de las obras en la estación de A Coruña CESAR QUIAN

Todo el peso de la movilidad recae en los autobuses autonómicos y en el vehículo privado. Transportes presentará en unos días el plan de cercanías

13 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los cambios sociológicos que experimentaron las ciudades gallegas desde finales del siglo pasado, con el traslado masivo de personas a los concellos limítrofes de Vigo y A Coruña para poder acceder a viviendas más económicas,

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