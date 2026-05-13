El Gobierno destaca la eficacia de la Guardia Civil para que Galicia sea la segunda región más segura de España

Imagen del acto del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil celebrado este miércoles en el pazo de Mariñán, en Bergondo. Cabalar | EFE

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este miércoles «el compromiso permanente de la Guardia Civil con los gallegos y las gallegas», lo que sitúa a la comunidad como la segunda más segura de España, como indican los datos de criminalidad del Ministerio del Interior. En el acto central de conmemoración del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, celebrado en el pazo de Mariñán (Bergondo), el delegado subrayó el «puesto histórico» alcanzado y agradeció «el trabajo diario de todas las unidades y puestos de la Guardia Civil de Galicia». Blanco recordó además los índices de eficacia policial logrados el año pasado por los cuerpos de seguridad del Estado con una tasa de esclarecimiento de delitos superior al 45 %, que es la más alta de los últimos diez años.

Pedro Blanco destacó el trabajo de las unidades especializadas en la lucha contra la ciberdelincuencia y la participación de los guardias civiles haciendo frente a la oleada de incendios forestales del pasado verano, al narcotráfico y las bandas organizadas, y en la protección de las víctimas de la violencia machista.

Desde la lucha contra el bandolerismo

El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias, destacó que la Guardia Civil ha sabido adaptarse a cada época sin renunciar a su esencia ni a su vocación de servicio. «Desde la lucha contra el bandolerismo en sus orígenes hasta los retos actuales: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la ciberdelincuencia, la protección de infraestructuras críticas, la respuesta ante grandes catástrofes o la defensa del medio ambiente, el cuerpo ha demostrado una extraordinaria capacidad de evolución».

Al acto asistieron también el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el director xeral de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva, entre otras autoridades civiles y militares.