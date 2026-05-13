El fiasco de las áreas urbanas de A Coruña y Vigo encarece los servicios públicos y lastra la vivienda
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los expertos coinciden en que la planificación conjunta ahorraría costes y armonizaría el urbanismo en ayuntamientos que ya no tienen frontera real14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las dos grandes áreas urbanas de Galicia, Vigo y A Coruña, «funcionan dende hai décadas como conxuntos no que respecta ao emprego, á vivenda, aos servizos e á mobilidade cotiá, pero seguen administradas como se#