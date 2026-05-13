El fiasco de las áreas urbanas de A Coruña y Vigo encarece los servicios públicos y lastra la vivienda

El área urbana de la ciudad olívica es la única que llegó a constituirse, en diciembre del 2016. Pero el proyecto está desde entonces en suspenso por las divergencias sobre la financiación del transporte público. M. Moralejo

Las dos grandes áreas urbanas de Galicia, Vigo y A Coruña, «funcionan dende hai décadas como conxuntos no que respecta ao emprego, á vivenda, aos servizos e á mobilidade cotiá, pero seguen administradas como se