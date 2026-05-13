El fiasco de las áreas urbanas de A Coruña y Vigo encarece los servicios públicos y lastra la vivienda

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El área urbana de la ciudad olívica es la única que llegó a constituirse, en diciembre del 2016. Pero el proyecto está desde entonces en suspenso por las divergencias sobre la financiación del transporte público.
El área urbana de la ciudad olívica es la única que llegó a constituirse, en diciembre del 2016. Pero el proyecto está desde entonces en suspenso por las divergencias sobre la financiación del transporte público. M. Moralejo

Los expertos coinciden en que la planificación conjunta ahorraría costes y armonizaría el urbanismo en ayuntamientos que ya no tienen frontera real

14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las dos grandes áreas urbanas de Galicia, Vigo y A Coruña, «funcionan dende hai décadas como conxuntos no que respecta ao emprego, á vivenda, aos servizos e á mobilidade cotiá, pero seguen administradas como se

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