El camionero muerto al caer desde 30 metros en la A-52 iba sin cinturón y el camión tenía caducada la ITV desde el 2024
OURENSE / LA VOZ
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El chófer se precipitó al vacío de madrugada desde un viaducto de la autovía después de que su camión hiciese la tijera y la cabina quedase suspendida sobre el pretil lateral de protección14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Vicente Javier Casado Sueiro, un camionero de 50 años y vecino del municipio ourensano de Cualedro, murió en la madrugada de ayer tras un grave accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la#