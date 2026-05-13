El camionero muerto al caer desde 30 metros en la A-52 iba sin cinturón y el camión tenía caducada la ITV desde el 2024

Imagen del tráiler tras hacer la tijera con la cabina sobre el lateral del viaducto. GUARDIA CIVIL DE OURENSE | EUROPAPRESS

Vicente Javier Casado Sueiro, un camionero de 50 años y vecino del municipio ourensano de Cualedro, murió en la madrugada de ayer tras un grave accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la