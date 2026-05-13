El camionero muerto al caer desde 30 metros en la A-52 iba sin cinturón y el camión tenía caducada la ITV desde el 2024

La Voz OURENSE / LA VOZ

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Imagen del tráiler tras hacer la tijera con la cabina sobre el lateral del viaducto.
Imagen del tráiler tras hacer la tijera con la cabina sobre el lateral del viaducto. GUARDIA CIVIL DE OURENSE | EUROPAPRESS

El chófer se precipitó al vacío de madrugada desde un viaducto de la autovía después de que su camión hiciese la tijera y la cabina quedase suspendida sobre el pretil lateral de protección

14 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Vicente Javier Casado Sueiro, un camionero de 50 años y vecino del municipio ourensano de Cualedro, murió en la madrugada de ayer tras un grave accidente de tráfico registrado en la autovía A-52, a la

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