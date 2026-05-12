La Xunta denuncia que el Gobierno quiere tratar igual la acuicultura que el alquiler de sillas de playa

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante su comparecencia. Europa Press | EUROPAPRESS

«Vai ser tratado igual o alugueiro dunha hamaca que a acuicultura», ha denunciado este martes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, sobre la reforma del reglamento de costas que impulsa el Gobierno central. Vázquez señaló que el texto considera la acuicultura una «actividade de servizos», aunque no haya la relación prestador-cliente típica habitual, por lo que adelantó que se producirán «problemas xurídicos, problemas de competencia e problemas económicos» en ese y otros sectores si la reforma se efectúa tal y como está prevista.

Para evitarlo, la consellería enviará sus alegaciones al texto «directamente á Comisión Europea». Irán acompañadas de un estudio económico realizado por el grupo de trabajo que la Xunta conformó con el sector mar-industria y otras entidades afectadas por el reglamento para evaluar su impacto económico. Vázquez explicó que se ha tomado esa decisión tras las visita que hizo a Bruselas, en la que fue «a propia Comisión quen nos pediu máis datos» , y también porque «non nos fiamos en absoluto do que está facendo o Ministerio de Transición Ecolóxica».

La conselleira justificó esa desconfianza porque ese departamento «segue negándose a debater coas comunidades autónomas», y a día de hoy «seguimos sen ter toda a información» sobre el expediente a España abierto por la Unión Europea.

El Gobierno justifica la reforma para evitar una sanción, pero la Xunta considera que el motivo de los cambios «non é xurídico, senón político», porque de lo contrario se optaría por modificar primero la ley de costas, ya que si la propuesta es buena el Gobierno podría superar su soledad parlamentaria.

Vázquez insistió en que los cambios, tal y como están concebidos, «provocarán unha grande inseguridade xurídica e unha contradición coa propia lei», entre otros motivos porque el primero «limita as concesións a 30 anos e a lei permite a concesión ata 75 anos».

La conselleira acusó además al Gobierno de «deixar nun caixón durante cuatro ou cinco anos» solicitudes de ampliación de la concesión realizadas en tiempo y forma por distintas empresas, entre ellas conserveras. Señaló empresas que tienen «400 empregos nun concello galego, poño un exemplo pero podería poñer varios, que agora mesmo están en situación irregular» al no tramitárseles al concesión. Insistió en que los problemas se ampliarán a otros sectores como astilleros, negocios de hostelería, compañías de la cadena mar-industria o a la acuicultura. Vázquez recordó que, en conjunto, el sector mar-industria «representa o 5% do PIB galego» y engloba «actividades cun valor de produción superior aos 5.500 millóns de euros, chegando aos 9.000 millóns incluíndo o valor dos produtos postos no mercado». Añadió que dependen de ellas «25.000 postos de traballo» y en el caso de la industria de transformación de productos del mar, «Galicia concentra o 45 % dos postos de traballo e o 55 % do volume de negocio de España. De aí que a nosa costa teña un valor distinto e singular ao que puideran ter outras costas».