Vota y opina: ¿qué te parece el uso de la inteligencia artificial en las aulas?

Imagen de archivo de un ordenador de la Xunta, en el aula de un colegio de Lugo ALBERTO LÓPEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez, conselleiro de Educación, ha presentado este martes la Lei de educación dixital de Galicia desde el colegio Agro do Muíño, Ames. La norma es pionera en España en materia de inteligencia artificial (IA). Regulará este tipo de tecnología, que tendrá un carácter auxiliar y nunca podrán sustituir al profesor.

La IA no podrá, además, utilizar técnicas de reconocimiento facial, análisis emocional o sistemas que puedan clasificar neurotipos o condiciones del alumnado. Y su uso estará limitado a los sistemas homologados por la Consellería de Educación.

¿El uso de la Inteligencia Artificial debería acotarse a determinados ámbitos? Déjanos tu opinión en comentarios.