Un total de 65 médicos de familia se incorporarán a su destino definitivo a lo largo de un mes

Un PAC de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Un total de 65 médicos de familia de atención primaria deberán incorporarse a lo largo de los próximos 30 días a sus destinos definitivos repartidos por 37 centros de salud y 17 PAC distintos. Ninguno de ellos eligió los dispensarios de Oímbra o de O Barco de Valdeorras, por lo que estas dos plazas han quedado vacantes.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publica el nombramiento como personal estatutario fijo y la adjudicación de destino definitivo de esos 65 aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para ingresar en la categoría de médico de familia de atención primaria. Otros dos aspirantes han quedado excluidos del proceso selectivo, al no resultar adjudicatarios de ninguna de las plazas que seleccionaron en el proceso de elección.

Los otros 65 participantes tienen de plazo un mes, contado a partir de mañana miércoles, para incorporarse a la plaza adjudicada. Esas plazas se reparten, por un lado, en 17 Puntos de Atención Continuada del Sergas (PAC), los de A Estrada, Arteixo, Burela, Cambre, Cee, Lugo, O Barco, O Carballiño, O Grove, Ourense, Ponteareas, Ribeira, Val Miñor, Vigo, Vilagarcía, Viveiro e Xinzo.

Por otro lado, habrá incorporaciones en 37 centros de salud. Será en los de A Caniza, A Estrada, A Guarda, A Pobra do Caramiñal, A Veiga, Acea de Ama (Culleredo), As Fontiñas (Santiago), Beiramar (Vigo), Carballo, Casco Vello (Vigo), Cerdedo, Cervo-San Cibrao, CIS Lugo, Concepción Arenal (Santiago), Cualedro, Fontenla Maristany (Ferrol), Marín, Mondariz, Muros, Narón, Nogueira de Ramuín, O Barco, O Carballiño, O Grove, O Porriño, O Rosal, O Ventorrillo (A Coruña), Paradela, Sada, Salvaterra, Tomiño, Verín, Vila de Cruces, Vilalba, Viveiro, Xinzo de Limia, Zas.

La Consellería de Sanidade explica que se trata del segundo proceso de nombramiento y adjudicación de destino definitivo de este concurso-oposición, realizado tras quedar vacantes 67 plazas en la primera tanda de seleccionados, publicada a finales de diciembre. Esas vacantes se ofrecieron a nuevos aspirantes según el orden de prelación del proceso selectivo. Ahora quedan sin cubrir, de nuevo, dos plazas, las de los centros de salud de O Barco de Valdeorras y Oímbra.