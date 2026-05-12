Renfe alerta de que ceder sus talleres a su competidor Iryo recortará trenes en el eje atlántico gallego

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Trenes en la estación de Santiago
Trenes en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

La CNMC obliga a la operadora pública a que la operadora hispanoitaliana utilice sus instalaciones, y eso afecta a los S-121 de media distancia en Galicia

12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia carece de servicios de Iryo por la configuración de su línea de alta velocidad, con tramos en ancho ibérico e internacional. Sin embargo, según Renfe, se verá afectada con una eventual reducción de servicios

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