Renfe alerta de que ceder sus talleres a su competidor Iryo recortará trenes en el eje atlántico gallego
REDACCIÓN / LA VOZ
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La CNMC obliga a la operadora pública a que la operadora hispanoitaliana utilice sus instalaciones, y eso afecta a los S-121 de media distancia en Galicia12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia carece de servicios de Iryo por la configuración de su línea de alta velocidad, con tramos en ancho ibérico e internacional. Sin embargo, según Renfe, se verá afectada con una eventual reducción de servicios#