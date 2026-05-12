La oposición llama a la prudencia con la futura fábrica de coches tras tantos anuncios fallidos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un evento durante su viaje oficial a China, junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. EUROPAPRESS

Los grupos de la oposición han apelado este mediodía a la cautela ante el optimismo que desprende la Xunta sobre la instalación en Galicia de una fábrica china de coches eléctricos, con Ferrol como posible emplazamiento. Así lo han expresado este mediodía tras la celebración de la junta de portavoces, justo un día después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deslizase que las cosas van por buen camino. La viceportavoz nacionalista, Olalla Rodil, ha puesto en valor el proyecto, pero ha advertido que aún falta por «aclarar os detalles» sobre el proyecto y ha llamado a la prudencia sobre estos asuntos, sobre todo, dijo, por los precedentes «nunha xunta que é especialista en vender a pel do oso antes de cazalo». La diputada del Bloque ha recordado que su partido siempre se ha mostrado a favor de esa localización industrial, posibilidad que calificó de «boa noticia», pero ha recordado que algunas noticias apuntan a que la fábrica solo sería para ensamblar piezas.

En la misma línea, la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, también ha advertido contra el «optimismo» de la Xunta, porque, recordó, ya se vio «como funcionou en pasadas ocasións, como no caso de Pemex o de Altri». Unos proyectos, dijo, que acabaron en «fume». La también secretaria de Organización de los socialistas gallegos, sin embargo, que de materializarse esa inversión en Galicia no sería por el esfuerzo de la Xunta, sino del Gobierno central. Tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, como Alfonso Rueda, su homólogo en la Xunta, han viajado recientemente a China, donde mantuvieron encuentros con la cúpula del gigante chino SAIC, que ha puesto el ojo en España para instalar su gran fábrica europea de coches eléctricos.

Sobre esto también se ha posicionado este mediodía Alberto Pazos, portavoz del PPdeG, quien ha asegurado que si la instalación se confirma definitivamente espera que «os grupos da oposición se dediquen a apoiar e non a poñer paos rodas», dijo en referencia a lo sucedido con Altri. A su juicio, lo fundamental es que todos los partidos estén en la línea de felicitarse si llega cualquier proyecto industrial fundamental para Galicia y, aunque hay que ser «prudente», esto «non é incompatible con ser optimista».

Sesión de control

La junta de portavoces de este mediodía ha fijado el pleno del Parlamento de la semana que viene, justo después del Día das Letras, en el que la portavoz del Bloque, Ana Pontón, preguntará a Rueda sobre la situación del gallego. Tal y como ha avanzado Olalla Rodil, los nacionalistas gallegos quieren saber «cando vai empezar o Goberno galego a diseñar e implementar unha política a favor da lingua propia». El Bloque denuncia que no se ha puesto ni una sola medida en marcha para revertir el retroceso en el uso del gallego que reflejó el estudio del IGE hecho público en el 2024.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha recordado que ha sido el BNG el que se ha dedicado a «torpedear» la posibilidad de consenso en un pacto por la lengua, del que, dijo, se desmarcó desde los inicios. El grupo mayoritario de la Cámara ha pedido a los nacionalistas que hagan propuestas en positivo, en lugar de deslizar «mentiras permanentes».

Los socialistas no tendrán la oportunidad en el próximo pleno de preguntarle a Rueda. En esta ocasión el turno le corresponde al grupo mixto. La socialista Lara Méndez ha vuelto a denunciar que esto se debe a una «pinza» entre PP y BNG que «recorta os dereitos» del grupo socialista «escudándose na proporcionalidade».