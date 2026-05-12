El Gobierno central introduce más tramos en el copago farmacéutico para beneficiar a las rentas más bajas

Un pensionista comprando en una farmacia de Lalín (foto de archivo) Adrian Freiria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de copago farmacéutico con la intención de hacerlo más proporcional a los ingresos, beneficiar a las rentas más bajas y mejorar la continuidad en los tratamientos. Para lograrlo, ha introducido nuevos tramos de aportación, tres para personas en activo y uno para pensionistas, y ha introducido por primera vez un tope de pago mensual para las rentas anuales que no alcancen los 35.000 euros. El impacto presupuestario de la medida se estima en 265,63 millones de euros.

El texto normativo, impulsado por los ministerios de Sanidad y Hacienda, modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica, con la idea de «reforzar la equidad» en el acceso a los medicamentos. Según la ministra de Sanidad, Mónica García, esta reforma se basa precisamente en la «equidad y la progresividad», y viene a corregir «desigualdades muy evidentes del sistema actual», protegiendo especialmente a aquellos pacientes crónicos y polimedicados con rentas bajas o medias, adaptando «el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias».

Actualmente se viene aplicando al copago de medicamentos por parte de personas en activo los tres tramos de renta establecidos en el 2012: las rentas inferiores a 18.000 euros pagan el 40 % del importe de lo recetado; las de 18.000 a 100.000, abonan la mitad; y las de más de 100.000, el 60 %.

La reforma aprobada este martes propone pasar de esos tres a seis tramos, sin incrementar ninguna de las aportaciones e introduciendo por primera vez topes de pago mensual en las rentas inferiores a los 35.000 euros. Así, las rentas hasta 9.000 euros pagarían el 40 % del tratamiento, pero con un máximo de 8,23 euros al mes, y superada esa cifra, no abonarían nada; el mismo porcentaje de aportación al precio tendrían las rentas de 9.000 a 17.999 euros, pero en este caso podrían llegar a abonar hasta 18,52 euros mensuales.

Por su parte, las rentas de 18.000 a 34.999 euros pasarán a pagar el 45 %, con un tope mensual de 61,75 euros, mientras que entre los 35.000 y los 59.999 euros también abonarán el 45 %, pero sin gasto máximo al mes a partir del que no seguir pagando.

Sin topes mensuales quedan también el quinto tramo, el de 60.000 a 99.999 euros, que abonará el 50 % de su medicación, y el sexto, de 100.000 en adelante, que contribuirá con el 60 % del precio del tratamiento.

Novedades para pensionistas

En el caso de los pensionistas, que hasta ahora venían compartiendo los mismos tramos que los activos, pero con distintos topes mensuales para cada horquilla, pasarán ahora a tener cuatro tramos y cambiarán los máximos.

Así, en el tramo de menos de 18.000, en el de 18.000 a 59.999 y en el de 60.000 a 99.999, seguirán abonando el 10 % de la medicación, hasta un tope mensual de 8,23 euros, 13,37 euros y 18,52 euros, respectivamente. Mientras que quienes tengan pensiones superiores a los 100.000 euros, el porcentaje de copago se mantiene en el 60 % hasta un máximo de 61,75 euros al mes.

Asimismo, se mantienen las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

La reforma del copago formaba parte inicialmente de la denominada ley del medicamento, pero finalmente el Ministerio de Sanidad la dejó fuera del anteproyecto de la citada norma para convertirla en un real decreto ley.