Los coordinadores de urgencias de los hospitales de Galicia acusan a Sanidade de bloquear la contratación de médicos

La Voz SANTIAGO

GALICIA

En la foto las urgencias del CHUS
En la foto las urgencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Aseguran que la situación en Ourense es «dramática» y alertan del riesgo que supone no contar herramientas para asegurar la trazabilidad de los pacientes

12 may 2026 . Actualizado a las 13:28 h.

Hicieron público un comunicado hace unos meses y «ante la falta de respuesta y nulos avances» han vuelto a protestar. Los coordinadores de los servicios de urgencias hospitalarias de Galicia aseguran que los problemas que viven estos dispositivos asistenciales «afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial prestada».

La primera demanda afecta a la voluntariedad para hacer prolongaciones de jornada o atención continuada, que acaba de ser negociada para los facultativos de hospital y ya existía en el caso de atención primaria. Los profesionales piden las mismas mejoras: «no podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados», sostienen los jefes de servicio.

Además, acusan a la Consellería de Sanidade de bloquear la contratación de profesionales para estos dispositivos de cara a la época estival, «en un momento en el que algunos servicios llegan casi a duplicar sus asistencias diarias». La capacidad de los servicios de urgencias para retener y contratar a médicos disminuye, «encontrándonos en inferioridad debido a las condiciones económicas y laborales que han conseguido nuestros compañeros de primaria, algo de lo que nos alegramos, pero que deben ser equiparadas».

Otra queja se refiere a la falta de herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad de los servicios hospitalarios, ya que «su no existencia implica un problema grave de seguridad cínica y de riesgo para la calidad asistencial». En el caso del nuevo Ianus 5, por ejemplo, lamentan que se desarrollase sin contar con las urgencias, ya que de implantarse ahora, «llevaría a un bloqueo inmediato de los servicios de urgencias hospitalarias».

Finalmente denuncian la situación «dramática» de las urgencias del CHUO, que actualmente cuenta solo con el 40 % de los facultativos necesarios. «Es el momento de que todos, sin excepción, arrimemos el hombro», finalizan los diez jefes de servicio. 