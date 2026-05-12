Los coordinadores de urgencias de los hospitales de Galicia acusan a Sanidade de bloquear la contratación de médicos

En la foto las urgencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Hicieron público un comunicado hace unos meses y «ante la falta de respuesta y nulos avances» han vuelto a protestar. Los coordinadores de los servicios de urgencias hospitalarias de Galicia aseguran que los problemas que viven estos dispositivos asistenciales «afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial prestada».

La primera demanda afecta a la voluntariedad para hacer prolongaciones de jornada o atención continuada, que acaba de ser negociada para los facultativos de hospital y ya existía en el caso de atención primaria. Los profesionales piden las mismas mejoras: «no podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados», sostienen los jefes de servicio.

Además, acusan a la Consellería de Sanidade de bloquear la contratación de profesionales para estos dispositivos de cara a la época estival, «en un momento en el que algunos servicios llegan casi a duplicar sus asistencias diarias». La capacidad de los servicios de urgencias para retener y contratar a médicos disminuye, «encontrándonos en inferioridad debido a las condiciones económicas y laborales que han conseguido nuestros compañeros de primaria, algo de lo que nos alegramos, pero que deben ser equiparadas».

Otra queja se refiere a la falta de herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad de los servicios hospitalarios, ya que «su no existencia implica un problema grave de seguridad cínica y de riesgo para la calidad asistencial». En el caso del nuevo Ianus 5, por ejemplo, lamentan que se desarrollase sin contar con las urgencias, ya que de implantarse ahora, «llevaría a un bloqueo inmediato de los servicios de urgencias hospitalarias».

Finalmente denuncian la situación «dramática» de las urgencias del CHUO, que actualmente cuenta solo con el 40 % de los facultativos necesarios. «Es el momento de que todos, sin excepción, arrimemos el hombro», finalizan los diez jefes de servicio.