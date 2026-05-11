El triángulo que concentra los mayores trasvases de cocaína en el Atlántico
VIGO / LA VOZ
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Los buques con alijos cada vez más grandes se concentran entre Canarias, las Azores y el Estrecho y son una prioridad policial para evitar que se junten con planeadoras11 may 2026 . Actualizado a las 20:59 h.
La gran batalla dejó de librarse hace tiempo en la rompiente de la costa para desplazarse mar adentro, a un triángulo imaginario cuyos primeros vértices son las islas Azores, Madeira y las islas Canarias. Allí#