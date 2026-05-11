El triángulo que concentra los mayores trasvases de cocaína en el Atlántico

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una pequeña parte de los 30.000 kilos requisados en el Arconian.
Una pequeña parte de los 30.000 kilos requisados en el Arconian. Guardia Civil

Los buques con alijos cada vez más grandes se concentran entre Canarias, las Azores y el Estrecho y son una prioridad policial para evitar que se junten con planeadoras

11 may 2026 . Actualizado a las 20:59 h.

La gran batalla dejó de librarse hace tiempo en la rompiente de la costa para desplazarse mar adentro, a un triángulo imaginario cuyos primeros vértices son las islas Azores, Madeira y las islas Canarias. Allí

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 12€/año Sin permanencia Quiero la oferta