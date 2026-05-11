Rueda no renuncia a las áreas metropolitanas y reclama abordarlas sin localismos

Alfonso Rueda y Abel Caballero, en el 2016 XOAN CARLOS GIL

«Non será por falta de vontade da Xunta», dijo su presidente, Alfonso Rueda, sobre la posibilidad de relanzar los proyectos de las áreas metropolitanas de A Coruña y Vigo, aunque reconoció que «non será sencillo» y planteó que será necesario dejar a un lado enfoques localistas y de enfrentamiento entre Administraciones.

Rueda recordó el caso del área metropolitana de la ciudad olívica, la única que llegó a tener una ley aprobada. Afirmó que el plan «fracasou» por el «decidido empeño do Concello principal [Vigo] en que así fora». La citada norma fue aprobada por el Parlamento de Galicia en el 2012, pero en el 2016 el proyecto quedó paralizado por el enfrentamiento entre la Xunta y el gobierno local que preside Abel Caballero por la organización y el pago del transporte metropolitano.

Pese a ello, el titular del Ejecutivo autonómico consideró que las áreas metropolitanas, aunque sean entidades «complexas», serán probablemente «as organizacións do futuro para a prestación dalgúns servizos».

Es más, la previsión de Rueda es que esas entidades «vaian progresando co tempo». Vinculó ese vaticinio con el surgimiento progresivo de «cada vez máis conurbacións urbanas», lo que hace que las áreas metropolitanas no sean «descartables en absoluto» para, insistió, la prestación más eficiente y económica de los servicios públicos.

El presidente consideró viable no solo el área de Vigo, sino también la de A Coruña, donde el debate no está tan adelantado, ya que nunca fue aprobada una ley, y el debate se limitó a los plenos municipales en las que la propuesta no siempre concitó unanimidad.

Las dudas principales tenían que ver con la distribución del coste de los servicios y el peso de cada ayuntamiento en la toma de decisiones conjunta.

A la vista de esos precedentes, Rueda insistió en que el impuso de las áreas metropolitanas, cuyo desarrollo «depende da vontade, non solo, pero sí especialmente dos concellos chamados a formar parte», exigiría «deixar de lado calquera tipo de localismos e de enfrontamentos entre Administracións» para facilitar un marco de colaboración que las hiciese viables.