La primera competencia que tendrá Renfe en Galicia serán los trenes turísticos de Alsa

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

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El Galaico Express
El Galaico Express XOAN A. SOLER

La CNMC dictamina que no supone un perjuicio para la operadora ni para el servicio público que presta en la línea Monforte-Ourense, pues sus precios serán más altos

11 may 2026 . Actualizado a las 18:30 h.

Galicia llegará más tarde que otros territorios a la liberalización ferroviaria de la alta velocidad. La firma de los acuerdos marcos con las empresas interesadas se ha retrasado hasta finales del año que viene y,

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