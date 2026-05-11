La primera competencia que tendrá Renfe en Galicia serán los trenes turísticos de Alsa
REDACCIÓN / LA VOZ
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La CNMC dictamina que no supone un perjuicio para la operadora ni para el servicio público que presta en la línea Monforte-Ourense, pues sus precios serán más altos11 may 2026 . Actualizado a las 18:30 h.
Galicia llegará más tarde que otros territorios a la liberalización ferroviaria de la alta velocidad. La firma de los acuerdos marcos con las empresas interesadas se ha retrasado hasta finales del año que viene y,#