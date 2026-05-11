La madre adoptiva de la última inquilina de la Xunta: «Xa podo morrer tranquila»
OURENSE / LA VOZ
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Rosana inicia su vida sola en Ourense tras 7 años apuntada como demandante de vivienda. Es auxiliar de enfermería en el CHUO y no pudo independizarse hasta ahora por el coste del alquiler12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Concepción Vázquez era la más feliz este lunes en el acto protocolario de entrega de llaves a la nueva inquilina de los pisos sociales que la Xunta tiene en el casco viejo de Ourense. Su#