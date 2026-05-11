La madre adoptiva de la última inquilina de la Xunta: «Xa podo morrer tranquila»

Miguel Ascón Belver
MIGUEL ASCÓN OURENSE / LA VOZ

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El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, entregó ayer a Rosana las llaves del piso social en el que vivirá. El momento lo presenció la madre adoptiva de Rosana. santi m. amil
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, entregó ayer a Rosana las llaves del piso social en el que vivirá. El momento lo presenció la madre adoptiva de Rosana. santi m. amil SANTI M. AMIL

Rosana inicia su vida sola en Ourense tras 7 años apuntada como demandante de vivienda. Es auxiliar de enfermería en el CHUO y no pudo independizarse hasta ahora por el coste del alquiler

12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Concepción Vázquez era la más feliz este lunes en el acto protocolario de entrega de llaves a la nueva inquilina de los pisos sociales que la Xunta tiene en el casco viejo de Ourense. Su

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