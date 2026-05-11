La madre adoptiva de la última inquilina de la Xunta: «Xa podo morrer tranquila»

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, entregó ayer a Rosana las llaves del piso social en el que vivirá. El momento lo presenció la madre adoptiva de Rosana. santi m. amil SANTI M. AMIL

Concepción Vázquez era la más feliz este lunes en el acto protocolario de entrega de llaves a la nueva inquilina de los pisos sociales que la Xunta tiene en el casco viejo de Ourense. Su