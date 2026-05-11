El acusado del incendio de Oímbra negó los hechos: «Me habría dado cuenta»

Marta Vázquez Fernández
Marta Vázquez OURENSE / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un bombero forestal sofocando las llamas con un batefuegos en Oímbra, el 14 de agosto.
Un bombero forestal sofocando las llamas con un batefuegos en Oímbra, el 14 de agosto. Santi M. Amil

Varios testigos vieron su tractor en los dos puntos de inicio de las llamas. La Guardia Civil atribuye el fuego a la acción de una máquina desbrozadora

12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A la una y media de la tarde del 12 de agosto del 2025 se decretó la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense. El territorio se encontraba soportando una voraz oleada

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción WEB 12€/año Sin permanencia Quiero la oferta