El acusado del incendio de Oímbra negó los hechos: «Me habría dado cuenta»
OURENSE / LA VOZ
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Varios testigos vieron su tractor en los dos puntos de inicio de las llamas. La Guardia Civil atribuye el fuego a la acción de una máquina desbrozadora12 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A la una y media de la tarde del 12 de agosto del 2025 se decretó la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense. El territorio se encontraba soportando una voraz oleada#