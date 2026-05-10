La unidad de apoyo a primaria arranca la próxima semana con 20 médicos y renovando tratamientos a pacientes crónicos

Los técnicos en salud apoyarán a los centros de primaria con más sobrecarga, en la foto de archivo el ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago SANDRA ALONSO

Hace tan solo unos días el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el Parlamento la creación de una unidad central de apoyo a la atención primaria para reducir la burocracia y el trabajo administrativo que tienen los médicos de familia. Se calcula que entre el 30 y el 40 % del tiempo de los facultativos de los centros de salud se destina a este tipo de tareas, que tiene que hacer un médico pero no son estrictamente clínicas, como la realización de informes de salud, renovación de tratamientos crónicos o solicitudes de sillas de ruedas.

Esta unidad está prácticamente lista y se prevé que los primeros técnicos de salud —así denomina la Consellería de Sanidade a los titulados en Medicina que no tienen una especialidad y por lo tanto no pueden atender directamente a pacientes— empiecen a trabajar la semana que viene. Lo harán en una unidad centralizada, en las instalaciones del hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago, en donde la Xunta ha habilitado un espacio de unos 350 metros cuadrados. Arrancará con veinte médicos, aunque el objetivo es que la cifra vaya creciendo hasta alcanzar el medio centenar anunciado. Durante estos días la consellería ha llevado a cabo el equipamiento tecnológico de la unidad, que contará con 24 puestos, para dar apoyo en turno de mañana y de tarde.

Un centenar de centros

Una de las dudas es qué centros de salud reforzarán. En principio se seleccionaron 94 de distintas áreas sanitarias. El Sergas ha tenido en cuenta aquellos que tienen más carga de trabajo técnico y administrativo, situaciones de ausencia de profesionales o la capacidad de la nueva unidad para absorber la demanda. Aunque de momento se escogieron 94, el listado es dinámico por lo que irán entrando y saliendo en función de las necesidades.

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¿Qué harán? Rueda detalló en el anuncio de esta unidad algunas de las tareas que podrán llevar a cabo los técnicos de salud de atención primaria para descargar a los especialistas de familia, pero comenzarán con prescripción de fármacos para pacientes con tratamientos crónicos. En algún momento, por ejemplo durante la pandemia, este cometido lo realizaron los farmacéuticos de primaria, pero los colegios médicos acudieron a los tribunales al considerar que es una de sus competencias, y tanto el TSXG como el Supremo les dieron la razón.

Sin embargo, los profesionales de esta unidad sí podrán recetar al ser médicos con titulación. Tendrán una agenda diaria de 50 citas telefónicas, que será gestionada por el personal administrativo de los centros de salud habilitados, es decir, los que tienen más carga de este tipo.

Hay otro cometido relacionado con los fármacos que asumirán estos sanitarios, la renovación de medicamentos a paciente crónicos que se han quedado sin ellos y que de suspender el tratamiento pondría en riesgo su salud. Sanidade y colegios farmacéuticos pusieron en marcha a principios del 2025 un programa para retirar en las boticas medicamentos no demorables, usuarios que no tienen receta pero necesitan urgentemente el medicamento por el riesgo que conlleva no tomarlo. La gestión se realiza desde la farmacia y serán estos técnicos quien lleven a cabo la prescripción.

Poco a poco se irán asumiendo otras funciones, como la realización de informes de salud siempre que haya información clínica suficiente en las historias o para pacientes que necesiten para reparar o cambiar sillas de ruedas o utilizar muletas. En cuando a la petición de ambulancias, en principio es responsabilidad de la unidad que lo solicita, pero en caso de incidencias puntuales o urgencia podrán tramitarse en esta unidad.

Contacto con los pacientes

Pese a que estos profesionales sin especialidad no pueden atender a pacientes, sí les contactarán por teléfono (o bien a sus cuidadores) para aclarar dudas sobre la información clínica si lo necesitan.