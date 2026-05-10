Tráfico inicia una campaña sensibilización en las carreteras gallegas destinada a usuarios vulnerables

Un guardia civil de Tráfico lleva a cabo una inspección en un camión. GUARDIA CIVIL

La Delegación del Gobierno en Galicia informa de que la Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará mañana, lunes, una campaña de sensibilización destinada a las personas usuarias vulnerables en las carreteras convencionales de la comunidad autónoma que se extenderá hasta el próximo domingo, día 17.

Esta campaña tiene como característica que se desarrollará exclusivamente en Galicia, y está promovida y coordinada por las Jefaturas Provincias de Tráfico de las cuatro provincias. Ello es posible porque, cada año, la DGT reserva una semana dentro de las campañas especiales de control y vigilancia anual a una en concreto que refleja una temática que genere especial preocupación en una zona determinada.

En Galicia esa preocupación se centra en los últimos años en el colectivo de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas) que, en lo que se lleva de año 2026, concentra el 46 % de las personas fallecidas en carreteras gallegas (10 peatones y 1 motorista). La Guardia Civil de Tráfico entregará elementos reflectantes de alta visibilidad a personas que caminan por la carretera sin portar el chaleco haciendo hincapié en las personas mayores.