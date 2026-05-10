A Toxa abre el debate sobre la limitación de accesos como vía para aliviar la presión turística

Restricciones de acceso a la zona residencial de A Toxa MONICA IRAGO

¿Es necesario restringir el acceso del tráfico rodado a A Toxa? Este es el debate que la comunidad de propietarios de la isla arousana acaba de abrir en un intento por limitar la presión sobre este rincón de 110 hectáreas, uno de los bastiones clásicos del turismo y el termalismo en las Rías Baixas. La cuestión parece estribar en qué tipo de vehículos y mediante qué mecanismos hacerlo, sin obviar que se trata de un lugar con un enorme gancho.

La junta de propietarios debatió este viernes un borrador de propuestas presentado por el grupo Hotusa, propietario, entre otros, del emblemático Gran Hotel. El documento incluye medidas para controlar las entradas y salidas de la isla, cuya intención es terminar con la saturación que caracteriza los meses de julio y agosto, cuando la presión turística dificulta la circulación.

La compañía hotelera puso el foco en varios aspectos sobre los que, a su parecer, se debe actuar. Por ejemplo, la implantación de una señalización clara que delimite las zonas de estacionamiento o la habilitación de una grúa municipal para la retirada de vehículos. Hotusa asegura que se incumple el uso de aparcamientos privados en las inmediaciones del Hotel Louxo, el Hotel Isla de La Toja, el campo de golf y las áreas de corte comercial.

Todas esas inquietudes, así como la preocupación por la carencia de un plan de evacuación en la isla ante una eventual emergencia, fueron recogidas en un documento con la intención de abrir una negociación con el Concello de O Grove. Aunque el Ayuntamiento es, a su vez, propietario, no estuvo representado en la asamblea por problemas de agenda. Quienes tampoco acudieron, ni se les dio notificación, fueron los comerciantes del centro comercial O Redondo, cuyos negocios se asientan en una parcela municipal, a los que obviamente les afecta esta cuestión.

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Llegó Hotusa a la reunión con una idea medianamente perfilada, replicando en algunos puntos el modelo de control implantado en un enclave que padece problemas similares: A Illa de Arousa, donde solo los residentes y los vehículos de trabajo pueden acceder a las callejuelas del centro durante la temporada estival. Sí se propone, en cambio, establecer un aparcamiento público con barreras en la concurrida Aldea Comercial, y un sistema de reserva bajo aplicación web, sujeto a una rotación de dos horas.

El documento incorpora la delimitación de plazas para residentes y autorizados, a las que tendrían acceso todos los vehículos matriculados en O Grove. Y una reorganización de los carriles, con uno para la entrada y la salida general, y otro de uso público para la zona comercial, quedando el resto destinados a residentes y clientes de los hoteles o del campo de golf.

El acceso se controlaría a través de un sistema de videovigilancia e identificación de matrículas, tanto en el puente como en el párking. Algunas voces apostaron por la implantación de un semáforo. Pero no hubo un acuerdo, pues la propuesta choca con los intereses de bares y comercios —varios votaron en contra— y tampoco es del gusto de todos los propietarios, que comparten la necesidad de regular el tráfico, aunque en el conjunto del municipio. El presidente fue facultado para interpelar al Concello.