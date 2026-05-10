El PSdeG exige a la Xunta que indemnice a la familia del menor víctima de acoso escolar

REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Aitor Bouza, parlamentario del PSOE
Aitor Bouza, parlamentario del PSOE

El diputado Aitor Bouza demanda al Gobierno gallego que no recurra ante el Supremo la sentencia que le obliga a compensarla con 9000 euros, porque su obligación es acompañar y proteger a quienes lo necesitan

10 may 2026 . Actualizado a las 12:08 h.

El portavoz de educación del grupo socialista, Aitor Bouza, acaba de presentar en el Parlamento gallego una batería de iniciativas para exigirle a la Xunta que indemnice de inmediato a la familia del menor de la comarca de Santiago víctima de acoso escolar. Bouza critica que el Goberno gallego pretenda recurrir delante del Tribunal Supremo la sentencia que a obliga a indemnizar a la familia de la víctima con 9.000 euros.

E responsable socialista señala que la decisión de continuar litigando resulta «profundamente desacertada dende o punto de vista político, institucional e humano». Y apunta que las víctimas y sus familias «precisan dunha Administración que as acompañe e protexa, e non dunha Administración que continúe cuestionando nos tribunais a súa responsabilidade ante feitos xa acreditados xudicialmente».

El diputado del PSdeG lamenta que el Goberno gallego opte por prolongar a vía judicial, «lonxe de asumir responsabilidades e poñer o foco na reparación do dano causado e na mellora dos mecanismos de prevención». Bouza señala que la lucha contra el acoso escolar requiere de «moito máis que protocolos formais» y reclama «recursos suficientes, reforzo da orientación educativa, atención psicolóxica especializada e formación permanente para o profesorado».

El portavoz socialista en materia educativa entiende, además, que se precisan mecanismos de detección precoz y una actuación inmediata y coordinada ante cualquier indicio de violencia o intimidación en el ámbito escolar, «xusto nas antípodas da mensaxe errada que pretende enviar o Goberno galego ao recorrer unha sentenza que recoñece o sufrimento padecido polo menor e a neglixencia da Administración educativa», lamenta Aitor Bouza.