El BNG denuncia el «caos» en la atención primaria por la puesta en marcha de una nueva aplicación

Montse Prado, del BNG XOÁN REY | EFE

El Bloque Nacionalista Galego acaba de registrar en el Parlamento de Galicia un conjunto de iniciativas para poner de manifiesto el «profundo malestar» del personal de servicios generales y auxiliares administrativos de atención primaria, tanto en los centros de salud como en los PAC. La diputada nacionalista Montse Prado ha denunciado que el origen de este descontento está en la implantación «unilateral e precipitada» de la nueva aplicación de gestión de la tarjeta sanitaria, SIGAP-MANTS.

«O cambio foi comunicado mediante correo electrónico o mesmo día da súa posta en marcha, eliminando o aplicativo anterior e entrando en funcionamento inmediato en plena ponte do primeiro de maio, sen ningún tipo de formación previa nin planificación», ha criticado la diputada. Según Prado, la única documentación facilitada consistió en manuales extensos, de hasta 215 páginas en el caso completo, junto con versiones reducidas para los centros de salud y PAC.

El Bloque pone de manifiesto que, en estas circunstancias, las consecuencias fueron inmediatas y aún persisten: bloqueos en la atención por un elevado número de incidentes operativos, retrasos en la gestión de las personas enfermas al no poder acceder a sus datos, y una sobrecarga inasumible. «Unha xestión sinxela leva agora 15 ou 20 minutos por descoñecemento do novo programa, o que incrementa a presión asistencial e administrativa», explicó Prado, quien también subrayó la indefensión, desgaste profesional, estrés laboral, desmotivación y pérdida de calidad en el servicio.

La diputada del BNG ha advertido de que no se trata de incidentes puntuales, sino de un modelo de gestión basado en la imposición de cambios sin planificación, en la ausencia de refuerzos de personal, en la falta de formación real y en la exclusión sistemática del personal de las decisiones que afectan a su trabajo. En este sentido, Prado recuerda que, tal y como refleja el último informe del Consello de Contas, el colectivo de personal de servicios en atención primaria está formado por 2.000 personas, y que a pesar de la enorme carga de trabajo que soportan, hay un 32% de plazas vacantes, es decir, 640 puestos sin cubrir.