En lo que va de año se han registrado 21 brotes de sarna en Galicia

Hospital provincial de Conxo, en donde se registró un brote de sarna cotrosa en abril PACO RODRÍGUEZ

En lo que va de año la Consellería de Sanidade ha registrado 21 brotes de sarna en Galicia. No es una enfermedad de declaración obligatoria en casos esporádicos, pero sí los brotes, para los que existe un protocolo específico. Se trata de una cifra similar a la de años anteriores, ya que entre el 2023 y el 2025 se declararon una media de 39 al año. Esta enfermedad ha aumentado en todo el mundo en los últimos tiempos. Desde la Xunta explican que este incremento empezó a ser llamativo a mediados del 2021 y se mantuvo alto en los siguientes años, hasta alcanzar el máximo de casos a finales del 2023.

En el 2024 la incidencia siguió siendo elevada aunque en el 2025 se registró un descenso. Los factores que explican este incremento son múltiples, como la concentración familiar que se llevó a cabo con el confinamiento y los cierres perimetrales del coronavirus. Desde la Consellería de Sanidade apuntan otros: «O feito de que o grupo de idade máis afectado sexan os mozos, idades de alta conectividade social, probablemente estea a contribuír a unha maior extensión da enfermidade», recuerdan.

Otro de los aspectos que apunta la Xunta es que se han descrito fracasos terapéuticos por errores en la aplicación de los tratamientos o por ausencia de medidas higiénicas ambientales. Eduardo Fonseca, médico emérito del Sergas y jefe del servicio de dermatología del Chuac durante tres décadas, apuntaba precisamente a estos fallos en el tratamiento, que también contribuyen al incremento de casos.

Sarna cotrosa

Varios de los episodios registrados en las últimas semanas son de sarna cotrosa (noruega coloquialmente), aunque la consellería no realiza un seguimiento específico de esta. El problema es que cuando aparece suele afectar a personas con problemas en el sistema inmune (inmunodeprimidos), que se convierten en híper contagiosas. Un solo caso en una institución es considerado brote porque exige extremar las medidas de precaución en su manejo y un tratamiento combinado más intenso, es decir, tópico y oral. El del provincial de Conxo, por ejemplo, fue uno de estos brotes y el último parte del área sanitaria apuntaba a cinco profesionales del hospital contagiados tras el ingreso de una persona con esta afección cutánea que provoca un parásito, el ácaro Sarcoptes scabiei.