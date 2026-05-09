As Letras Galegas adiántanse en Bruxelas: «Estamos namorados da cultura galega»
10 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un galego nace onde quere, e os que están fóra festexan cando lles ven en gana. Por iso, en Bruxelas, as Letras Galegas adiantáronse unha semana. A comunidade belgalega reuniuse onte para conmemorar a nosa lingua dende a capital de Europa. A asociación cultural Couto Mixto de Bruxelas organizou unha nova foliada das Letras despois da súa primeira edición no 2025.
O ano pasado fora como homenaxe ás cantareiras. Neste, para xuntar á colectividade. «Pensamos que é unha celebración que faltaba en Bruxelas e na que todo o mundo quere, dalgún xeito, participar. Facémolo para construír comunidade, compartir a nosa cultura e pasalo ben», explica Cris Terceiro, do Couto Mixto.
Galicia, como a música, transcende fronteiras, como ben amosa a francesa Cassandre Balosso-Bardin, profesora na Universidade de Lovaina e directora da Organización Mundial da Gaita (IBO, polas súas siglas en inglés). Balosso-Bardin chegou á Galicia aos trece anos para aprender castelán e entrou en contacto coa gaita, da cal namorou. «Despois aforrei cinco anos e merqueille unha a Prieto, aprendiz de Antón Corral», recorda. No ano 2012 fundou a IBO e o Día Internacional da Gaita, que cada dous anos celebra un congreso sobre o instrumento galego máis coñecido. Este ano fíxose en Lovaina, e o vindeiro (2028) será en Austria.
Na academia onde imparte clases de gaita entrou en contacto con La Contrabanda, un grupo belga orixinado no antigo Centro Galego de Bruxelas. Raphael De Cock, membro da banda, destaca del a súa mestura de galegos emigrados ou de segunda xeración con belgas espallados polo país e «namorados da cultura galega».
E non só houbo músicos entre os non galegos do evento, como amosa Konstantina, unha grega invitada por un amigo. «Impresióname como a comunidade galega está moi unida e é moi cultural. Como alguén de fora dáme seguridade que a xente sexa moi amigable e inclusiva», explica Konstantina. Amais da foliada, fíxose un intercambio de libros en galego e un trivial que, para honra do xornalismo galego, gañou o equipo cos correspondentes de La Voz e da TVG.