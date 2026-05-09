El sindicato médico O´Mega matiza que volver a las peonadas «es una cuestión voluntaria e individual»

El conflicto por el estatuto marco, en la foto la última manifestación en Santiago, sí se mantiene Paco Rodríguez

El pasado viernes Xunta y sindicato médico O´Mega, además de otras organizaciones, sellaron un acuerdo para poner fin a la huelga de ámbito autonómico. Tanto unos como otros se felicitaron por un acuerdo que permite retomar la autoconcertación, es decir, las peonadas. En el caso del sindicato, su comunicado señalaba que este pacto «permite a médicos y facultativos retomar la actividad concertada», mientras que la Consellería de Sanidade aseguraba que este acuerdo, «suporá a recuperación da actividade de autoconcertación». No obstante, un día después O´Mega ha matizado sus declaraciones teniendo en cuenta que las peonadas son una decisión individual y voluntaria de cada médico. Es más, sostiene que, «las decisiones sobre la actividad voluntaria siguen siendo una herramienta legítima de presión mientras continúa abierta la reivindicación del estatuto propio en el ámbito nacional».

El conflicto estatal sigue abierto y la próxima convocatoria de huelga será en la semana del 18 al 22 de mayo. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pedía al Gobierno central la misma capacidad de diálogo para tratar de llegar a acuerdos. Además se felicitaba por poder recuperar toda la actividad asistencial, en alusión precisamente a las peonadas, que ya forman parte de la actividad ordinaria de los hospitales.

Por su parte, la CIG-Saúde ha lamentado que se negocie al margen de los ámbitos oficiales, la mesa sectorial, y conceptos que además afectan a más profesionales que a los médicos, como el complemento de productividad variable o los descansos.