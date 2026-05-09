Rueda insiste en la defensa de un modelo descentralizado en la gestión de los fondos europeos

XOÁN REY | EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a insistir este sábado en Santiago en la necesidad de un modelo de descentralizado en la gestión de fondos europeos con peso de las comunidades autónomas. Así lo ha expuesto este mediodía en la capital en el transcurso de la jornada conmemorativa de los 40 años que lleva Galicia vinculada al marco comunitario y a la que han asistido numerosos representantes políticos e institucionales, entre los que se encontraba el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, y diversos conselleiros y directores xerales, así como agentes sociales y culturales.

El presidente de la Xunta ha destacado que en estas cuatro décadas Galicia ha experimentado una profunda evolución económica y social, mejorando infraestructuras, aumentando la esperanza de vida, modernizando el tejido productivo y fortaleciendo sectores estratégicos. Rueda ha señalado que los fondos europeos fueron «imprescindibles» para este cambio, permitiendo inversiones en sanidad, educación, innovación, servicios sociales y conectividad. En este sentido, destacó que Galicia recibió cerca de 20.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea.

Durante su intervención, el mandatario gallego también hizo referencia a los desafíos de futuro y reclamó que el nuevo marco financiero europeo mantenga una visión descentralizada, otorgando mayor protagonismo a las regiones en la gestión de los fondos. Rueda reivindicó el papel de Galicia como una tierra «moito máis á vanguardia e innovadora» que hace cuatro décadas, y subrayó la importancia de seguir avanzando y aportando a Europa.

En una primera mesa redonda, titulada A visión da transformación de Galicia desde as institución europeas, moderada por el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, el eurodiputado del Grupo del Partido Popular Francisco Millán Mon; el antiguo director xeral de la Comisión Europea, José Manuel Silva Rodríguez; la jefa de la unidad en la Secretaría de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Ana Fernández, y la jefa de la unidad de Renovables de la Comisión Europea, Paula Rey, han reflexionado sobre los profundos cambios experimentados en la comunidad en estas cuatro décadas. Así, han repasado programas impulsados a través de fondos europeos, resumiendo estos 40 años de gestión de ellos como «impecables» y destacando la «transformación total» de Galicia. Además, han abordado la posibilidad de traer más inversiones y destinarlas a ámbitos como la educación.

Acto seguido, una segunda mesa, moderado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos y con la participación de la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; el director de la EAPN, Xosé Cuns; la directora del CiMUS, Mabel Loza, y el propietario de la Gandería Pazos, Jesús Fernández, han abordado el impacto de los fondos europeos en el territorio. La eficiencia energética, la sostenibilidad, la robotización para paliar la soledad y la mejora en la planificación o gestión, han sido algunos de los progresos señalados.