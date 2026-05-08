La primera urgencióloga mir de Galicia, una madrileña con ganas de norte: «Fue un golpe de suerte, siempre quise esto»

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Blanca Sabater, tras elegir su plaza en el Ministerio de Sanidad
Blanca Sabater, tras elegir su plaza en el Ministerio de Sanidad

Blanca Sabater hará la residencia en el Chuac; en Galicia hay seis plazas de esta especialidad y ella ha sido la primera en elegirla

08 may 2026 . Actualizado a las 20:29 h.

Blanca Sabater Salgado (Madrid, 2001) siempre quiso trabajar en urgencias. Antes, asegura, de saber que quería ser médica. Cierto que lo ha vivido en casa, porque su madre también trabaja en este servicio, pero recuerda

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