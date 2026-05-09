El BNG propone cambios normativos que pongan fin a la «barra libre» de los pisos turísticos sin licencia municipal

BNG | EUROPAPRESS

El BNG acaba de registrar en el Parlamento gallego una proposición de ley para modificar la Lei de Turismo de Galicia con el fin de regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y ponerle coto «á barra libre» de pisos sin licencia municipal que, según los nacionalistas, se inscriben en el Rexistro de Empresas da Actividade Turística (REAT) de la Xunta. La diputada Saleta Chao señala como responsable de la proliferación descontrolada de estos inmuebles al Gobierno gallego porque, a día de hoy, «segue sen comprobar que as vivendas de uso turístico que se dan de alta no REAT cumplan co preceptivo título habilitante municipal». Es por ello asegura que el Bloque sigue trabajando en el impulso de propuestas que blinden el derecho la vivienda de la sociedad gallega y permitan hacerle frente a la crisis habitacional que, para el BNG, atraviesa Galicia. «É necesario regular as VUT para garantir o acceso e dereito á vivenda, da cidadanía, da xente moza e das persoas vulnerables do noso País», afirma la diputada.

La modificación de la ley que propone el BNG gira alrededor de tres ejes. El primero tiene como objetivo frenar la «descontrolada» utilización del parque residencial, exigiendo la licencia urbanística previa para todas las viviendas de uso turístico, independientemente del lugar donde se sitúen. Dicha licencia tendrá una duración de cinco años, prorrogable por otros cinco. Además, se fijará la baja automática del REAT de todas las VUT inscritas en contra del plan urbanístico municipal vigente.

En segundo lugar, el Bloque incorpora en la modificación de la Lei de Turismo la propuesta de que la Xunta de Galicia tenga que realizar un estudio de municipios de alta concentración de viviendas de uso turístico para determinar cuál es el nivel de tensionamento en esos ayuntamientos entre las viviendas de uso turístico y las viviendas que se destinan al alquiler regular. El Estudio debe recoger un mapa detallado por zonas, el análisis del perfil de las personas propietarias y gestoras—con especial atención a los fondos de inversión— así como la evaluación del impacto sobre el derecho a la vivienda, especialmente para la población en situación de vulnerabilidad.

Como tercera propuesta el Bloque reclama la modificación de la Lei de Vivenda de Galicia para que la Xunta tenga la facultad de iniciar de oficio la declaración de zonas residenciales de mercado tensionado con los datos que ya están en poder del Instituto Galego da Vivenda e Solo, para «darlle a volta ó que vén sendo a tendencia dos últimos na que a Xunta de Rueda sitúa a responsabilidade nos concellos», indica.