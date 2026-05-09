Besteiro aboga por una ley antitransfuguismo y ve al PP debilitado

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la movilización de este viernes en Lugo. Pablo Fernández

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha abogado por poner en marcha una ley que evite las situaciones de transfuguismo tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló su voto y después de que esta semana saliese adelante la moción de censura que arrebató a su partido la alcaldía de Lugo, una operación política que considera que, a «ojos de la opinión pública», deja «debilitados» a los de Alfonso Rueda. En una entrevista concedida a Europa Press, el líder socialista ha asegurado que «en estos casos es como en los asesinatos, porque la culpa no es de la víctima, es de quien asesina», ha insistido. El también portavoz parlamentario del PSdeG considera que nadie en Lugo piensa que lo sucedido sea culpa de su partido y ha acusado a los populares de «romper, por la puerta de atrás, con la trayectoria de progreso de la ciudad de Lugo» y matar el pacto antitransfuguismo.

En su opinión, con moción de Lugo se consumó «un acto vil» de «traición» a los vecinos que vuelve a relacionar al PP con los episodios «más oscuros» de la ciudad. Una operación política «negociada en los tanatorios» tras el fallecimiento de la exalcaldesa Paula Alvarellos y otros dos concejales, Pablo Permuy y Olga López Racamonde. Además, traslada que Reigosa no fue la única edil al que el PP tocó. «El PP tuvo contactos con muchos concejales del PSOE hasta el momento que encontraron a una persona deshonesta y capaz de votar con ellos una moción de censura indigna», ha sostenido.

Además, señala al PP y a Rueda como «responsables», «por acción o por omisión», del comportamiento «deshonesto» de Elena Candia e «incumpliendo» los estatutos del PP. «Es un incumplimiento manifiesto de los estatutos que aprobaron en su congreso de 2025, en el que, además de cantar la 'Rianxeira' y corear 'ondiñas veñen e van', los populares aprobaron unas normas de las que ahora no se acuerdan». «Estoy por mandar un anónimo a Génova para recordárselo», ha bromeado en una conversación en la que asegura que en la última sesión de control del Parlamento de Galicia le «dio la sensación» de que Rueda «ni sabía lo que decían» las normas internas de su partido.

Regreso a la alcaldía

Pese a ello, en la entrevista se muestra «totalmente» convencido de que el PSOE volverá a la Alcaldía con Miguel Fernández como candidato en 2027. «Vamos a trabajar desde el primer día para que esa línea que se rompe ahora con ese acto indigno rechazado por la inmensa mayoría de los ciudadanos vuelva a ser un sueño que le dure a algunos menos de un año», sostiene.

Dicho eso e interpelado por sobre si se irá a primarias en Lugo, Besteiro afirma tener una «sensación compartida» de que Miguel Fernández a día de hoy «no necesita ningún tipo de ratificación». «Hay que ratificar a quien necesita una ratificación y Miguel Fernández, afortunadamente, no necesita ningún tipo de ratificación. Estoy convencido de que será el próximo candidato en la ciudad de Lugo, sin lugar a dudas», ha subrayado.

Próximos pasos

A un año de la celebración de las municipales y cuestionado sobre cuándo activará el PSdeG la elección de sus alcaldables -los estatutos fijan primarias para los municipios de más de 50.000 habitantes, excepto en las localidades donde ya se gobierna-, el dirigente socialista explica que el proceso de selección para las ciudades se llevará a cabo «previsiblemente en el verano».

Además, ha avanzado que el PSdeG reunirá a su máximo órgano de decisión entre congresos, el comité nacional, el próximo mes de junio. «Queremos anticiparnos a todo el proceso de renovación que vendrá en el verano y cumpliremos no con la obligación de tener dos comités nacionales al año, sino que tendremos tres o cuatro», ha destacado.

También ha anunciado que su formación celebrará en el segundo semestre de 2026 tanto la conferencia feminista anunciada en el pasado mes de enero como una conferencia municipal con la que activar al partido de cara a los comicios de mayo de 2027.

Todo ello en una entrevista en la que asegura que «solo contempla un escenario positivo» para el PSdeG en las elecciones municipales. «El resultado va a ser bueno para el PSOE. Hoy estamos gobernando al 60% de la población en Galicia, tenemos en torno a 100 alcaldías y no, no pensamos en bajar, pensamos en subir e incrementar», ha dicho para subrayar que, para lograr este objetivo su formación trabaja para configurar «proyectos serios y solventes» para los consistorios.