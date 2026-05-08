La Xunta concedió algo más de un millón de euros en subvenciones directas a los sindicatos

Manifestación del pasado 1 de mayo en Vigo M.Moralejo

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes las ayudas económicas concedidas a las organizaciones sindicales para este año 2026 en dos líneas: una para el desarrollo de sus actividades ordinarias (dotada con 780.200 euros), y otra para la creación o funcionamiento de gabinetes técnicos y planes de formación de cuadros de delegados sindicales (con 319.600 euros de presupuesto). En total, son casi 1,01 millones de euros, que se han distribuido entre trece organizaciones distintas, aunque en cuantías muy distintas, que van desde los casi 370.000 euros hasta menos de 50.

Esas diferencias se deben a que el crédito asignado a estas aplicaciones presupuestarias se distribuye entre los sindicatos que lo soliciten, en función del número de representantes que tuvieran registrados a 31 de diciembre del 2025 en virtud de las distintas elecciones realizadas en empresas y administraciones púbicas de Galicia.

Así las cosas, la CIG (Confederación Intersindical Galega) es la organización sindical que obtiene más ayudas, por ser la que más representantes acumula. Casi 370.000 euros (258.000 para actividades ordinarias y casi 111.500 para gabinetes técnicos y formación de delegados). Le siguen UGT Galicia (Unión General de Trabajadores), con algo más de 312.000 euros (218.000 en la primera línea y 94.000 en la segunda) y el Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia, con unos 294.500 euros (repartidos en 205.700 y 88.800).

A mucha más distancia en cuantía de subvención se sitúa la Central Sindical Independiente de Trabajadores CSIF, con algo más de 51.800 euros (36.200 para labor ordinaria y 15.600 para gabinetes y formación); y la Unión Sindical Nacional de Galicia de la Unión Sindical Obrera (USO), con 31.445 euros (repartidos en casi 22.000 en la primera línea de ayudas y casi 9.500 en la segunda).

Las organizaciones sindicales restantes obtienen fondos solo para desarrollo de actividades ordinarias. En concreto, la Confederación Sindical Independiente Fetico recibirá este 2026 algo más de 21.770 euros; la Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia (FSIE) supera ligeramente los 12.600 euros; al Sindicato de Enfermería Satse se le asignan 1.762 euros; a la Unión Sindical de Auxiliares y Técnicos Sanitarios (USAE), 1.572; al sindicato independiente de educación ANPE, 1.286; la Asociación Cuadros Banca y a Sipprega (que agrupa a profesores de religión) obtienen 476,40 euros cada uno; y la Confederación de Cuadros y Profesionales recibirá 47,64 euros.