La Xunta y los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo reclaman a Aena más esfuerzo inversor en Galicia

Avión de Iberia aterrizando en el aeropuerto de Peinador XOAN CARLOS GIL

La Xunta y los representantes de los Ayuntamientos de Santiago, A Coruña y Vigo han participado este viernes en el Comité de Coordinación Aeroportuaria, reunido en Peinador, y han pedido a Aena, la empresa gestora de los aeropuertos españoles, mayor esfuerzo inversor en Galicia.

En el transcurso de esta reunión, las administraciones fueron informadas de la previsión preliminar de inversiones en infraestructuras del sistema aeroportuario para el quinquenio 2027-2031. Una vez Aena remita el documento completo, podrán presentar aportaciones al mismo.

Por parte del Gobierno gallego, la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, han insistido en que los aeropuertos gallegos necesitan una mayor inversión estatal «para favorecer la conectividad y ofrecer unas instalaciones con los estándares de calidad adecuados para la ciudadanía gallega». De hecho, Fontela ha reclamado que las inversiones que se produzcan «sean acordes con las necesidades de Galicia».

Por otra parte, la Xunta solicitó información sobre el proyecto de la torre de control digital anunciada para el aeropuerto de Vigo y preguntó si existe la previsión de extender esta iniciativa a algún otro aeropuerto gallego. En cuanto a la conectividad, tanto Fontela como Merelles recordaron en la reunión la apuesta de la Xunta para captar nuevas rutas mediante la promoción en origen.

Por parte de los ayuntamientos, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reclamó al Estado avances en la conectividad entre los tres aeropuertos de Galicia, con el objetivo de incrementar el tráfico de pasajeros y también de potenciar el de mercancías. En este sentido, recordó que Compostela lleva tiempo demandando la estación de mercancías de A Sionlla, así como la puesta en marcha de transporte ferroviario entre el aeropuerto de Santiago y el centro de la ciudad.

En otro orden de cosas, la regidora compostelana pidió nuevamente a la Xunta de Galicia que asuma «unha posición de país para a coordinación do conxunto dos aeroportos galegos» y ponga en marcha una política estratégica «para mellorar a situación da conectividade xeral en Galicia». Con todo, la alcaldesa valoró el cambio de postura del Gobierno gallego con el anuncio de ayudas para la promoción turística, aunque considera que tanto la iniciativa como las cantidades anunciadas son insuficientes.