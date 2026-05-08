Más de tres horas de corte ferroviario en Vilagarcía por un intento de suicidio con intervención de un mediador de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un tren parado en uno de los andenes de la estación de ferrocarril de Vilagarcía de Arousa. MARTINA MISER

El tránsito ferroviario sufrió en la noche de este jueves una nueva incidencia en Vilagarcía de Arousa, solo que en esta ocasión, la causa no obedecía a los fallos técnicos y de infraestructura que tantos quebrantos les lleva causado a los usuarios del tren en los últimos años. Un hombre de mediana edad se encaramó hacia las diez de la noche a lo alto de la catenaria a la altura de Trabanca Badiña, cerca del polígono empresarial y a poco más de un kilómetro de la estación de la capital arousana. Sus amenazas de tirarse desde los alrededor de cinco metros de altura que lo separaban del suelo movilizó un amplio dispositivo de seguridad.

Bombeiros do Salnés, Servizo de Emerxencias de Vilagarcía, Policía Nacional, Policía Local y 061 desplazaron a varias de sus unidades al lugar, en el que Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, había procedido ya a cortar la electricidad de la catenaria, la unidad que suministra la energía con la que circulan los trenes, a fin de evitar que el hombre pudiese electrocutarse.

La maniobra paralizó la circulación ferroviaria durante las aproximadamente tres horas y media que duró el suceso, afectando a los cuatro últimos servicios de la jornada, incluidos un convoy procedente de Vigo y al tren con origen en Barcelona con parada en Vilagarcía tras recorrer el norte peninsular.

La actitud errática del varón encaramado movilizó a un experto negociador de la Policía Nacional hasta el lugar. El trabajo de este último pareció dar sus frutos, por cuanto el hombre acabó bajando por su propio pie de la catenaria. De ahí fue trasladado por la Policía Nacional a la unidad de psiquiatría del Complejo Hospitalario de Pontevedra.