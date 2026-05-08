Rueda celebra el fin de la huelga médica en Galicia y reclama al Gobierno que negocie el fin de las protestas estatales

Los médicos del Chuac protagonizaron este jueves una marcha en torno al edificio central del Hospital de A Coruña Indhilet Leones

Alfonso Rueda ha celebrado este viernes el acuerdo alcanzado por la Consellería de Sanidade y los sindicatos médicos para poner fin a la huelga en Galicia. «Hai que felicitarse sempre que hai un acordo que pon fin a un conflito», dijo el presidente de la Xunta, que señaló la «vontade de negociación» de ambas partes como la clave para cerrar un conflicto que ha tenido «impacto nas listas de espera, en moitos actos médicos que se estaban pospoñendo de todo tipo e tamén operacións». Planteó que cerrado ese escenario, «agora o que hai que facer é intentar recuperar o tempo perdido».

El titular de la Xunta agradeció a los equipos de la consellería su esfuerzo en la negociación y a la representación de los médicos «que viran que era necesario chegar a un acordo». Consideró que esa voluntad de consenso demostrada por ambas partes debe trasladarse al escenario nacional, donde continúan las movilizaciones contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, aunque su impacto afecta al sistema sanitario que gestionan las comunidades.

«Volvo facer un chamamento ao Goberno central, á ministra de Sanidade [Mónica García], ao presidente do Goberno [Pedro Sánchez], para que entendan que a nivel estatal segue habendo reivindicacións dos médicos que impactan en Galicia e que hai que solucionar», dijo Rueda.

El titular de la Xunta advirtió que «de nada serve mirar para outro lado, facer como se non estivera pasando nada, facer como se non tiveran ningunha responsabilidade e pensar que todas as consecuencias veñen para as comunidades, porque así non se solucionan os conflitos». Por lo tanto, reclamó al Ejecutivo que «tomen o exemplo de Galicia» y negocien el fin de esas movilizaciones porque «ao final representan tamén e teñen responsabilidade sobre todas as comunidades».

El líder del PPdeG receta mesura y respeto a las normas democráticas en Lugo

Rueda, que presidió junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la entrega de los premios académicos para alumnos de ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas en Santiago, también fue preguntado por la moción de censura en Lugo y sus consecuencias electorales

El líder del PPdeG aprovechó para felicitar a la nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, a la que deseó suerte, y manifestó que lo que le preocupa es que la regidora tenga tiempo a recuperar «moito tempo perdido» por la ciudad y a desarrollar todos los proyectos que «estou seguro que ten na cabeza». Rueda, en referencia a las escenas de tensión que se produjeron en los últimos plenos municipales, recordó que el PP lleva días pidiendo «contención» y «respecto ás regras democráticas» a PSdeG y BNG, y recordó que ambos grupos «hai pouco tempo fixeron unha moción de censura exactamente igual», en Noia, y concluyó que no admiten la de Lugo por ser los perjudicados.

El presidente se refirió a la «crispación que vimos os días anteriores á moción, o mesmo a que houbo onte durante a sesión da moción» y reclamó que «agora se tranquilice todo e que se permita traballar ao novo goberno de Lugo». Serán después los ciudadanos, en las elecciones municipales del 2027, los que decidan cómo quieren que siga la gobernación de la ciudad. Añadió que «así é a democracia», aunque «algúns non acaban de entendelo», y añadió que se trata de «respectar as regras democráticas e en deixar traballar aos que teñen responsabilidades de goberno en cada momento e despois, evidentemente, xulgalos». Por lo que pidió «mesura aos que non tiveron mesura durante estes días».