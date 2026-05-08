Los presidentes de los tribunales de instancia denuncian la «desorganización» de la reforma judicial del Gobierno

Fachada principal del Tribunal de Instancia de Pontevedra. SERGIO SUEIRO

«Lamentamos no poder compartir los mensajes tan optimistas sobre lo que ha supuesto esta reforma». Así expresan los presidentes de los nuevos tribunales de instancia su descontento con la reorganización judicial ejecutada por el Ministerio de Justicia y que implanta el sistema de tribunales de instancia que sustituye al de los juzgados tradicionales. «La realidad de las primeras fases ya desmentía unos datos cuyo origen desconocemos y que, o bien se encuentran descontextualizados, o bien responden a una selección parcial de la información disponible», dicen los magistrados presidentes, que se reunieron en Granada y que aseguran que la «desorganización» que se apreciaba en el desarrollo de las primeras fases de la reforma judicial «se ha trasladado a la generalidad de los tribunales de instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos, dentro de un escenario marcado por distintos modelos y ritmos». En Galicia, la gran transformación se puso en marcha en medio de una gran confusión y con más de 200.000 casos pendientes de resolver.

Los magistrados que dirigen los tribunales de instancia aseguran que ya en su momento advirtieron de la «irresponsabilidad» que supone una implantación «sin medios, sin tiempo suficiente y sin escuchar a quienes asumen la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos». Señalan que pese a las advertencias que hicieron a las distintas Administraciones «y a haber solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva». Del mismo modo, lamentan que las peticiones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial para la adopción de medidas ante las disfunciones advertidas «no hayan tenido una respuesta efectiva acorde con la gravedad de la situación».

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Los presidentes dicen que sus tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar «una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos».

Las conclusiones de los magistrados se adoptan en un contexto en el que se está trabajando «con un notable sobreesfuerzo personal, con tímidas inversiones por parte de las Administraciones prestacionales y una preocupante falta de interés político respecto de las necesidades reales del servicio público de Justicia».