El PPdeG pide a BNG y PSdeG que se disculpen con Candia por los ataques personales y por proferir insultos y descalificaciones

XOÁN REY. | EFE

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha arremetido este mediodía con dureza contra socialistas y nacionalistas por crear un clima de crispación inadmisible a las puertas del pleno municipal de Lugo y les ha exigido que pidan disculpas por los momentos de tensión vividos. El diputado ha reprochado a ambos partidos «os ataques persoais, insultos e descalificacións» de las últimas jornadas, y que ayer se trasladaron a Lugo con «momentos nos que se superaron os límites do respecto, derivando en actos violentos», algo, dijo, que ya había advertido con anterioridad. «Tal vez por iso, nin a señora Pontón nin o señor Besteiro acudiron onte, para eludir a súa responsabilidade e evidenciar a súa cobardía», ha apuntado con respecto a la líder del BNG y el secretario general del PSdeG, a los que considera responsables de esta «crispación» y de contaminar el clima de convivencia tranquilo.

Alberto Pazos ha aprovechado para agradecerle a Elena Candia toda la «labor impecable» desarrollada como vicepresidenta y parlamentaria a lo largo de estos seis años y quiso puso poner en valor en valor su compromiso por Lugo, al anteponer el bien de sus paisanos ante cualquier otra aspiración personal. «Quen podía escoller Lugo, escollu un escano no Parlamento y quen, como Elena, podía quedarse no Parlamento, escolleu exercer as súas responsabilidades en Lugo», dijo el portavoz popular. Para Pazos, ahora se ha acabado un ciclo político agotado y comienza el tiempo de la «política útil e a pé de rúa», sin barreras entre los despachos y los vecinos, que es el que la ciudad reclamaba desde hace un tiempo. «Ábrese unha nova etapa de xestión e ilusión», dijo Alberto Pazos, quien recordó que la nueva regidora no perdió ni un minuto en presentar la estructura del nuevo gobierno municipal y un proyecto de ciudad con medio ciento de medidas concretas.

El portavoz del PPdeG ha confirmado este mediodía que, tras la toma de posesión de Elena Candia como alcaldesa de Lugo y su renuncia al acta de diputada en el Parlamento de Galicia, José Luis Novo Teijeiro pasará a incorporarse al grupo parlamentario popular. Pazos destacó su dilatada experiencia en el municipalismo y su conocimiento del ámbito rural. En la actualidad, el nuevo diputado mantiene una participación activa en el partido como miembro de la junta directiva del PP de Lugo y de la comisión de pequeños ayuntamientos del PPdeG.