Dos narcolanchas de la ría de Arousa tenían que recoger al norte de las Islas Canarias una parte del alijo récord de 30 toneladas de cocaína
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La primera planeadora se encargaba de recibir su parte de la mercancía, y segunda esperaba en Portugal para dar apoyo logístico; el resto del cargamento del buque nodriza se lo repartían organizaciones asentadas en la costa de Andalucía08 may 2026 . Actualizado a las 20:53 h.
El mayor alijo de cocaína de la historia, orquestado por el que se considera uno de los narcos más relevantes del momento en los cinco continentes, Joseph Johannes Leijdekkers, conectaba con la ría de Arousa#