Dos narcolanchas de la ría de Arousa tenían que recoger al norte de las Islas Canarias una parte del alijo récord de 30 toneladas de cocaína

A vista de dron. Los 1.279 fardos que transportaba el Arconian suponen la mayor cantidad de cocaína decomisada en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Guardia Civil

El mayor alijo de cocaína de la historia, orquestado por el que se considera uno de los narcos más relevantes del momento en los cinco continentes, Joseph Johannes Leijdekkers, conectaba con la ría de Arousa