Dos narcolanchas de la ría de Arousa tenían que recoger al norte de las Islas Canarias una parte del alijo récord de 30 toneladas de cocaína

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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A vista de dron. Los 1.279 fardos que transportaba el Arconian suponen la mayor cantidad de cocaína decomisada en la historia de la lucha contra el narcotráfico.
A vista de dron. Los 1.279 fardos que transportaba el Arconian suponen la mayor cantidad de cocaína decomisada en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Guardia Civil

La primera planeadora se encargaba de recibir su parte de la mercancía, y segunda esperaba en Portugal para dar apoyo logístico; el resto del cargamento del buque nodriza se lo repartían organizaciones asentadas en la costa de Andalucía

08 may 2026 . Actualizado a las 20:53 h.

El mayor alijo de cocaína de la historia, orquestado por el que se considera uno de los narcos más relevantes del momento en los cinco continentes, Joseph Johannes Leijdekkers, conectaba con la ría de Arousa

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