Miguel Fernández, exalcalde de Lugo: el hombre serio que también saca a relucir su sarcasmo

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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EDGARDO

El ya exregidor socialista ha tenido una agenda pública en la ciudad más presente que sus predecesoras, inició proyectos ambiciosos y no supo gestionar la entrada de la exsocialista María Reigosa. Ahora tendrá una agenda institucional para competir con Elena Candia

09 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Miguel Fernández (Ribeira de Piquín, 1955) afirmaba hace unos meses que no tenía ningún problema en irse de cañas con concejales de la oposición del PP. Ahora, que ha dejado de ser alcalde de Lugo

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