Los médicos gallegos volverán a hacer peonadas

El conflicto por el estatuto marco, en la foto la última manifestación en Santiago, sí se mantiene Paco Rodríguez

Xunta y sindicato O´Mega, el mayoritario entre los médicos gallegos, han llegado a un acuerdo que permite poner fin al plante a la actividad autoconcertada, las conocidas como peonadas, que permiten realizar actividad extraordinaria por las tardes para reducir las listas de espera. Esto supone desconvocar la huelga autonómica pero no la estatal en contra del estatuto marco, que sigue convocada en los meses de mayo y junio.

El acuerdo, tal y como detalla el sindicato, supone un aumento muy significativo de la jornada complementaria (las guardias), y el compromiso de que en cinco años sean voluntarias. La Consellería de Sanidade se compromete a aplicar de forma inmediata la jornada de 35 horas semanales y a que en nueve meses haya una regulación común para la complementaria en cada servicio. Estas horas extras serán voluntarias en el plazo de cinco años.

Además, el precio de esta jornada a mayores se equiparará en tres años a la ordinaria, lo que supone un incremento ya en el 2027 de un 40 %, y de un 30% en 2028 y en 2029. Es decir, duplicar el precio de la hora de guardia en tres años. El personal mir también se beneficiará, con un complemento retributivo de 75 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2027, que subirá a 100 en 2028 y a 120 euros en 2029.

O´Mega apela al Ministerio de Sanidad para que tenga la misma capacidad de diálogo que la Xunta y pueda así ponerse fin al conflicto que desde hace meses atenaza el sistema público de salud, afectando directamente a cientos de miles de pacientes.