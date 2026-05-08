Lara Méndez asegura que el puesto de asesora de Reigosa revela que Candia «mercadeou con Lugo»

XOÁN REY | EFE

En el día posterior a la moción de censura, la viceportavoz del PSdeG en el Parlamento gallego y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha advertido de que el puesto de asesora que ocupará en el nuevo gobierno local María Reigosa —la concejala tránsfuga que ha dado el bastón de mando al PP— evidencia que Elena Candia «mercadeou con Lugo». La secretaria de organización de los socialistas gallegos ha anunciado que estarán vigilantes para ver cómo se concreta el nombramiento de la edil, quien tendrá labores de asesoría y supervisión en materia de infraestructuras. Según ha explicado Méndez, la normativa de régimen local no permite que una tránsfuga asuma ni más responsabilidades ni más retribuciones.

«Hai que preguntarse se o pago finaliza eiquí ou vai haber un pago máis», ha insistido la viceportavoz del PSdeG. «No momento en que se están outorgando funcións que non tiñan, no momento en que se estuda a fórmula para, sen pasar a liña vermella da legalidade, atribuírlle máis competencias á señora Reigosa, está demostrado que aquí houbo contraprestación. Está demostrado que a señora Candia mercadeou e segue mercadeando coa cidade de Lugo e coas súas veciñas e veciños», ha denunciado la diputada socialista.

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En relación a las críticas lanzadas por los populares en las que atribuye la culpa de la moción al PSdeG por haber incluido a Reigosa en las listas, Méndez ha tirado primero de ironía, al sugerir que se podrían hacer «test psicotécnicos» a partir de ahora, pero luego ha añadido que a cualquier persona que se afilia y participa hay que presuponerle un mínimo de honestidad. En línea con lo expresado ya estos días, la representante socialista ha insistido en que en la ciudad existe un clima de indignación considerable por «unha moción indecente» y ha asegurado que, «a ollos dos lucenses, Miguel Fernández segue sendo o alcalde». Méndez ha augurado que esta maniobra le pasará factura al PP y que los socialistas recuperarán la alcaldía en la primavera del 2027, cuando se celebren las próximas elecciones municipales.

La secretaria de Organización del PSdeG ha anticipado lo que vendrá en los próximos meses. «Imos ver anuncio tras anuncio de proxectos que estiveron bloqueando. Probablemente teremos zona de baño, probablemente haxa máis fondos para o Museo da Romanización e, por fin, despois de 27 anos, rematarase o Plan Paradai, que empezou en 1999», prevé la viceportavoz socialista. Para Méndez, esos anuncios supondrán la confesión implícita de quien estuvo todos estos años bloqueando el avance de la ciudad.

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«Vai impoñer as súas normas. Empezou xa cos actos simbólicos, retirando a bandeira en aopio ao pobo palestino, e seguirá enturbiando, crispando e confrontando, porque a confrontación e a crispación en Lugo veñen exactamente de 2022, cando ela anunciou que ía ser candidata polo PP», recordó Lara Méndez.

Rueda receta mesura y respeto a las normas democráticas en Lugo

El presidente felicita a Elena Candia, nueva alcaldesa de Lugo, y exige al PSdeG y el BNG respeto a las reglas democráticas

X.G.

Rueda, que presidió junto al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la entrega de los premios académicos para alumnos de ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas artísticas en Santiago, también fue preguntado por la moción de censura en Lugo y sus consecuencias electorales

El líder del PPdeG aprovechó para felicitar a la nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, a la que deseó suerte, y manifestó que lo que le preocupa es que la regidora tenga tiempo a recuperar «moito tempo perdido» por la ciudad y a desarrollar todos los proyectos que «estou seguro que ten na cabeza». Rueda, en referencia a las escenas de tensión que se produjeron en los últimos plenos municipales, recordó que el PP lleva días pidiendo «contención» y «respecto ás regras democráticas» a PSdeG y BNG, y recordó que ambos grupos «hai pouco tempo fixeron unha moción de censura exactamente igual», en Noia, y concluyó que no admiten la de Lugo por ser los perjudicados.

El presidente se refirió a la «crispación que vimos os días anteriores á moción, o mesmo a que houbo onte durante a sesión da moción» y reclamó que «agora se tranquilice todo e que se permita traballar ao novo goberno de Lugo». Serán después los ciudadanos, en las elecciones municipales del 2027, los que decidan cómo quieren que siga la gobernación de la ciudad. Añadió que «así é a democracia», aunque «algúns non acaban de entendelo», y añadió que se trata de «respectar as regras democráticas e en deixar traballar aos que teñen responsabilidades de goberno en cada momento e despois, evidentemente, xulgalos». Por lo que pidió «mesura aos que non tiveron mesura durante estes días».