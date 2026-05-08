El gran fuego de Oímbra y la duda de quien mandó desbrozar aquel día

Un vecino de Oímbra, viendo el humo y las llamas del incendio el día que se originó, el 12 de agosto. ALEJANDRO CAMBA

El 12 de agosto del 2025 quedará marcado en la memoria de los vecinos de Oímbra. Acostumbrados, a su pesar, a sufrir incendios forestales cada verano, lo que pasó aquel día fue algo que nunca