El gran fuego de Oímbra y la duda de quien mandó desbrozar aquel día
OURENSE / LA VOZ
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Investigan quién ordenó realizar esa tarea la jornada que se inició el incendio que acabó arrasando 23.800 hectáreas. La jueza cita a la alcaldesa y mantiene como investigado a un trabajador08 may 2026 . Actualizado a las 20:59 h.
El 12 de agosto del 2025 quedará marcado en la memoria de los vecinos de Oímbra. Acostumbrados, a su pesar, a sufrir incendios forestales cada verano, lo que pasó aquel día fue algo que nunca#