El gran fuego de Oímbra y la duda de quien mandó desbrozar aquel día

Marta Vázquez Fernández
MARTA VÁZQUEZ OURENSE / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un vecino de Oímbra, viendo el humo y las llamas del incendio el día que se originó, el 12 de agosto.
Un vecino de Oímbra, viendo el humo y las llamas del incendio el día que se originó, el 12 de agosto. ALEJANDRO CAMBA

Investigan quién ordenó realizar esa tarea la jornada que se inició el incendio que acabó arrasando 23.800 hectáreas. La jueza cita a la alcaldesa y mantiene como investigado a un trabajador

08 may 2026 . Actualizado a las 20:59 h.

El 12 de agosto del 2025 quedará marcado en la memoria de los vecinos de Oímbra. Acostumbrados, a su pesar, a sufrir incendios forestales cada verano, lo que pasó aquel día fue algo que nunca

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